【多圖】女神香里奈曾是木村山P劇集女一　不雅床照流出淪為大茄

近日最受歡迎的日劇，必屬《戀愛可以持續到天長地久》，由佐藤健演出毒舌又帥氣的天堂醫生，令女粉絲紛紛出現心心眼。不過在劇中飾演天堂醫生胞姊流子的香里奈，卻是顏值大幅崩壞，現年36歲的她，外觀是40歲大媽，本來的清純玉女，因為2014年的淫照事件，事業毀於一旦，相當可惜。

香里奈顏值和身材也是頂級女星，可惜因為床照而毀盡星途。（香里奈IG圖片）

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當一班女劇迷被佐藤健電倒的時候，其實劇中還有一位女星，令人萬分震驚，她就是劇中佐藤健的胞姊，現年36歲的香里奈，角色癲喪又喜愛飲酒，是一個情緒大起大落的人物，雖然喜感十足，但她的真實星途卻是相當可惜，在千禧年香里奈是日本時尚雜誌《Ray》首席專屬模特兒，顏值爆燈，有著一雙會笑的眼睛，身材亦無可挑剔，先後在木村拓哉主演的《Priceless無價人生》(2012)，飾演女主角二階堂彩矢，《SUMMER NUDE》(2013)飾演千代原夏希，跟型男山下智久成為一對，正受力捧上位的她，卻因為一宗淫照醜聞，前程盡毀。

香里奈有份演出《戀愛可以持續到天長地久》，飾演佐藤健胞姊。（劇照）

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在2014年日本雜誌《FRIDAY》，刊登了一張香里奈的床照，相中的她雙腿張開，以右手遮著下體，報導指香里奈當時跟一名台灣富二代拍拖，而為了學好英文，她曾到夏威夷短期留學，適逢有同學生日，她們遂包下酒店套房開生日派對，而香里奈酒醉後，跟男友在房間發生關係，之後倦極而睡，其中一位朋友將她的性感睡姿拍下，最後照片被雜誌曝光。香里奈一向的玉女形象，因淫照事件而嚴重受損，被《Ray》雜誌叮走外，之後的電視劇亦淪為大配角，加上隨著歲月而變得蒼老，昔日的甜姐兒外貌，再不復見，令人痛心。