【多圖】熱依扎隔著玻璃「裸奔」？　網民興奮原來只是美麗誤會

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情持續，在全球各地擴散，不少人都會盡上公民責任，減少聚會，亦習慣要戴上口罩，而新疆四美之一的熱依扎，未爆發疫情前已經會戴上口罩保持私隱，現時口罩更是成為生活的一部分，近日她試過在車內未有戴上口罩，即表示有種「奔裸」的羞愧感覺，相當具抗疫意識。

熱依扎聲稱沒有戴口罩，感覺就像裸奔，太過羞愧。（視覺中國）

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熱依扎顏值甚高，天使臉孔，雙眼放電，帶有少許肉肉感覺，而她的身材也十分誇張，她的衣著時尚外，也不分季節以性感吊帶小背心示人，向粉絲大派福利，試過在機場穿上杏黃色吊帶衫，身材呼之欲出，更成為了網上熱搜。最讓人意想不到，是她衣著雖然大膽，作風我行我素，但她卻嚴守抗疫措施，出入也會戴上口罩，公民意識充足，行徑深獲網民激讚。

熱依扎衣著大膽，但一定不能接受現時不戴口罩，防疫意識甚高。（視覺中國）

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近日熱依扎表示「可能是口罩戴習慣了，剛才在車裡沒戴口罩，車外隔著玻璃，保安和我對話，覺得自己的臉，就像在裸奔一樣，太羞愧。」之後網民紛紛留言讚熱依扎，「真的不戴口罩就像沒穿衣服」、「戴口罩省了化妝多好」，也有網民大讚熱依扎素顏都漂亮，戴上口罩難免暴殄天物，看不到她的靚樣，十分可惜。