飛檳吧｜大馬網紅秋雯被轟「公主癌末期」　網民：有錢人終成眷屬

秋雯ig擁有60幾萬followers。（qiuwen1014@ig圖片)

《飛檳吧！男神》由莫竣名（Louis）及黎學勤（Jeffery）合作，二人齊齊去到馬來西亞接管酒吧旅館，為咗增加人流、刺激生意，所以每集都有唔同嘅靚女嘉賓幫手。繼上星期嘅女神Miko Wong(黃潔琪)後，第6集出現嘅秋雯，亦都可以話係「IG女神」之一。

秋雯同兩位香港男神合作。

23歲嘅秋雯雖然大學時選讀幼兒教育系，佢最後卻走上了網紅之路。去年秋雯公開認愛大馬YouTuber林尚進後，二人曾一齊拍片放閃，影片中秋雯除抱怨男友開頭告白太草率，要求對方好好再告白一次之外，又抱怨男友唔識談戀愛：「你約一個女孩子看電影，不是駕車到她家樓下載她，而是直接約那邊meet」，並指以上行為令佢感到不可思議，結果引來網友評擊，認為秋雯「公主癌末期」。

10萬元告白派對引來起不少網民負評。

被指告白草率嘅男友，結果喺秋雯23歲生日時，花費近十萬港元打造世纪大告白派對，並在fb發文表示「不怕你有公主病，只怕給不到你公主命。」雖然用錢堆砌嘅嘢未必一定好，但又實實在在打動了呢位大馬網紅，事關她曾在IG發文表示:「一開始他追我的時候，我心裡非常抗拒，我不想接受一個單身30年的男生，我覺得他沒經驗，一定不懂對我好，不會照顧女生，很木、不會體貼等等。」難怪有網民留言表示「有錢人終成眷屬」，又有人指告白都咁大陣仗，求婚無100萬/婚禮無1000萬怕且都搞唔掂。

秋雯早前宣佈終於擁有dream car，網友即時表示有個富貴男友什麼車都可擁有。（qiuwen1014@ig圖片)