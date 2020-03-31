【降魔的2.0】於5月播放　監製方駿釗率先爆劇情：有新Final Boss

TVB劇集《機場特警》昨天（30日）正式首播，這劇集由張振朗和楊明主演，在TVB連日宣傳中，預告劇集會有不少Show肌的情節出現。不過這劇集卻有網民發起罷睇行動，原因是在香港發生社會運動期間，楊明多次發表個人立場及撐警言論。早前楊明接受《香港01》直言會知道有網民會有罷睇這個舉動，他說：「每個人都有選擇我控制唔到！」當然有「地獄黑仔王」之稱的張振朗近幾部擔正的劇集亦被「安心事件」連累，他坦言希望網民不要罷睇，繼續支持。而首集已經播出，到時候便會知道收視如何，大家拭目以待。

楊明知道會有人罷睇。（陳順禎攝）

但無論《機場特警》的反應如何，應該有不少觀眾都會期待着《機場特警》播完後的日子，因為承接的劇集《降魔的2.0》，《香港01》記者亦已向監製方駿釗確認了消息，預告將會在5月份播出。外界盛傳《降魔的2.0》其實是放在台慶劇檔期，但結果卻放在5月，監製回覆：「其實從來都冇諗過係台慶劇，咁都冇所謂檔期呢樣。同預期差唔多呢個時間出街，因為後期都整好，配合到大家，咁都OK呀！」

蔡思貝在《機場特警》飾演機場特警組警員。（陳順禎攝）

至於《降魔的2.0》的故事，相信必定是一眾「降魔迷」最關注的，監製透露謂：「今次故事承繼上一輯，開始時候會係馬明喺的士見返一個類似石敢當（胡鴻鈞飾）。追查之下原來唔係石敢當，係佢一個死去嘅好兄弟。故事就係咁樣開始，佢嘅出現當然有佢目的，今次有好多兄弟情，都有好多歷練同劫難。好多人都會有唔同形式出現返，黃子恆、龍貓、蔣志光，最終BOSS都有新，不過唔穿住。」

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