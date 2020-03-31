與陳偉霆戀情純屬烏龍　劉雯工作人員否認：肯定假的

昨日（30日），有網友爆料稱，在陳偉霆（William）家中裝修時見到超模劉雯，因此在網上引起熱議，網友更找出不少疑似兩人戀情的「證據」，相關話題一度登上熱搜。

昨日有網友爆料，疑似陳偉霆與劉雯拍拖。（微博@娛樂榜姐）

對此，內地媒體向劉雯工作人員求證，對方予以否認：「肯定假的。」而陳偉霆也曾經公開表示自己的家是「精裝修」，即直接入住，沒有請人裝修，看來「戀情」只是一個烏龍。

陳偉霆與劉雯戀情純屬烏龍。（VCG）

1985年出生的陳偉霆比劉雯大兩歲幾，兩人曾多次同場出席CHANEL的活動與 時裝騷，私底下有交際並不出奇。雖然雙方都做出闢謠，不過突然空穴來風，令網友意外又激動，甚至開始討論兩人是否般配。有網友認為郎才女貌，門當戶對；也有網友認為兩人風格不同，劉雯氣場太強，認為陳偉霆Hold不住，所以並不看好等等。

劉雯與陳偉霆的人氣都非常高。（微博圖片）

劉雯與陳偉霆一個時尚圈，一個娛樂圈，在各自的領域都發展不俗，算得上是行業中的姣姣者。常年在國外發展的劉雯是全球頂級超模之一，近年偶爾會參與一些內地綜藝節目的拍攝，好似去年的生活體驗類節目《奇遇人生2》；而陳偉霆自從將工作重心轉移內地後事業也風生水起，劇集、綜藝、廣告等不斷，兩人都非常受歡迎。

兩人曾多次同場參加CHANEL活動。（VCG）