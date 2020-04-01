【機場特警】回顧黃子恆演藝路　被指跟粉絲發生關係最轟動

無綫劇集《機場特警》近日首播，劇集以機場特警組（ASU）為題材，劇中不乏男角騷肌鏡頭，當中黃子恆（Hugo）的角色戲份頗重，飾演機場特警組主管Cesar，跟主角張景山（張振朗飾）不和，上演多場互鬥戲碼。其實現年37歲的Hugo早在1999年入讀無綫電視第14期藝員訓練班後出道，雖然一開始就是做「跑龍套」的角色，但後來發展一直穩步上揚，不過自2016年開始，他就被桃色新聞纏身，更一度被外界封為「賤男」，可以說是他事業的轉捩點。

Hugo在劇中是機場特警組主管，他為劇集勤力操Fit，着起制服時也非常神似。（劇照）

Hugo自中五畢業後就加入無綫，曾於《都市閒情》做主持，做了不少「大茄」後，終於在2003年的《衝上雲霄》飾演二副機長「鍾世沛（Nick）」為人所注意，之後的十年，Hugo的角色未算太起眼，直至到2013年，他於《衝上雲霄II》再次飾演已升任高級副機長的相同角色再引起關注。慢慢地，他開始受重用力捧，演出的角色有《點金勝手》的反派角色「柴日昇」、《四個女仔三個BAR》的「崔賢哲」和《收規華》的「呂耀威」等，更憑「呂耀威」一角獲提名《萬千星輝頒獎典禮2015》「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」，首次在台慶頒獎禮上獲提名。

爆出「桃色風波」前的Hugo形象不錯，正值上位時期。（視覺中國）

本身已跟不少女藝人如李佳芯和吳若希等傳過緋聞的Hugo，在2016年被爆出一單頗為轟動的新聞。當時，還未與前夫林恩浩離婚的裕美，被傳媒影到與Hugo拍拖買菜，再一同回家，行為親暱疑似同居。事件爆出後，二人承認戀情，裕美解釋因受到前夫家暴，遇上Hugo，對方在不知她的感情狀況下開展戀情，其後她更講她和前夫正在辦理離婚中，自己已單身半年以上，但也無法挽救二人的人氣，她和Hugo的形象直插谷底。

Hugo憑《衝上雲霄》系列令觀眾關注。（網上圖片）

點擊下圖觀看曾跟Hugo傳緋聞的女藝人︰

+ 5 + 4 + 3

後來，Hugo的人氣因拍劇集《降魔的》和《是咁的，法官閣下》逐漸回升，但在2018年又被爆出搭上內地女粉絲，跟對方發生關係後，女方懷孕，他卻玩失蹤，女子更直斥Hugo為「渣男」，又稱將會選擇墮胎。至於男方，他承認曾與女粉絲發生關係，但就否認是她腹中塊肉的經手人，有做足安全措施，不介意去驗DNA以證明自己的清白。不過一波未平一波又起，Hugo再被爆於去年底先後三次在WhatsApp約歌手迪子到他家「提供服務」，迪子回應時表示曾感不快，並認為對方只是想「一夜情」。之後就有傳Hugo被TVB雪藏，不過禍不單行，去年Hugo又在IG透露自己最近幾個月健康亮紅燈，更一度接近死亡邊緣，原來是患上驚恐症。

Hugo因被指跟一位叫Michelle的內地女粉絲搭上。（網上圖片）

Hugo再被爆跟身材火辣的女歌手迪子。（網上圖片）

+ 14 + 13 + 12

去年播出的《包青天再起風雲》是Hugo發生「桃色風波」後首次「被解禁」有劇出，而今次的《機場特警》，其實是在2018年12月拍攝的，當時也是Hugo跟迪子的新聞鬧得熱烘烘之時，當時TVB已指示劇組Hugo的戲份將按照劇本如常拍攝，暫不會有刪減，有可能待他完成《機》劇的戲份，高層才會有新指示。《機場特警》經歷過險變「倉底劇」，如今終於出街，Hugo的戲份暫時也頗多，而且他有出席劇集的宣傳活動，海報沒被刪去依舊有大頭，莫非翻身有望？