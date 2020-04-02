被李梓敬指責唔戴Bra博出位　歐陽巧瑩嬲爆反擊：你未有資格評論

早前已離巢無綫的歐陽巧瑩（Tammy）日前在Instagram分享離開的感受，除了透露自己不想再做幕前，更表明立場有意4年後參選區議員及爭取大麻合法化。Tammy認為大麻合法化將會是未來主流，幫到經濟又幫到人，國際間亦都有足夠的數據去支持，並直言現今文明世界仍視大麻為毒品是井底之蛙的想法。雖然Tammy的言論獲得粉絲支持，但仍然有不少反對聲音，而前自由黨黨員李梓敬周三（1/4）在YouTube頻道批評Tammy的言論。

歐陽巧瑩約滿無綫想選區議會 爭取大麻合法化：唔使咁多無謂包容

李梓敬直指歐陽巧瑩博出位

李梓敬在片段中原本提到港人外遊被困秘魯一事，先指「S小姐」在Facebook指出自己沒有接受或授權無綫任何訪問及題材。談到無綫的時候，李梓敬將焦點轉移到歐陽巧瑩身上，公開批評她有意推動大麻合法化的言論，對此李梓敬認為歐陽巧瑩博出位，並以對方在世界無胸罩日上載多張沒有穿上胸圍的照片來宣洩女權主義為例子：「成件事都好無聊，我睇唔到唔戴胸罩同女權有咩關係。」更認為歐陽巧瑩這些舉動是夾硬跟政治訴求拉上關係。

歐陽巧瑩響應「Free The Nipple」不戴bra：有這個習慣好多年

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歐陽巧瑩還擊：李生，你邊位呀？

被公開批評之後，歐陽巧瑩今早（2/4）就在Instagram上載了李梓敬YouTube片段的截圖，並嬲爆留言反擊：「Hello 李生 你邊位呀？歪曲事實係度評論我 篡改我發言 你都做唔成一張好人牌 其實私下討論 我就無任歡迎嘅 但係你公開評論我 就麻煩比（畀）返少少道德操守 唔好係度亂做文章 李生 你咁嘅Level 無論女權定大麻合法化 你都未有資格評論 做多啲功課先啦」