【花邊教主】Leighton Meester結婚6年　大肚出街證實陀第二胎

美國校園劇集《花邊教主》（Gossip Girl）在2007年首播後引起轟動，雖然劇集在2012年已經完結，但成為不少人心目中的經典。當年的Queen S（Blake Lively飾）、Queen B（Leighton Meester飾）是不少80、90後少女的青春回憶，Blake與Ryan Reynolds婚後育有3個小朋友，非常幸福。而結婚6年的Leighton日前亦傳出再度懷孕的消息，不少劇迷都送上祝福！

當年的Queen S（Blake Lively飾）、Queen B（Leighton Meester飾）是不少80、90後少女的青春回憶。（IG@gossipgirll）

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Leighton因為在《花邊教主》（Gossip Girl）中飾演「Queen B」Blair Waldorf而成為萬千少女崇拜的女神，時尚的穿搭風格備受追捧。她在2014年與Adam Brody低調結婚，並在翌年誕下囡囡。兩人婚後不時一起出席公開活動，非常恩愛，不過對於私生活就相當保密，甚少在IG分享。

Leighton在2014年與Adam Brody低調結婚，兩人不時一起出席公開活動，非常恩愛。（Getty Images）

直至日前Leighton同老公被目擊在洛杉磯街頭散步，Adam推着BB車，而素顏上陣的Leighton就戴着墨鏡，穿上寬鬆的T恤和連身褲，但都難掩孕肚！雖然雙方都未有證實懷有第二胎的消息，但不少粉絲得知後都好戥Leighton開心，紛紛表示非常期待！

Leighton同老公對於私生活相當保密，甚少更新IG。（IG@itsmeleighton）