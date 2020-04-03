DJ細So效力20年遭解僱　前妻張詠妍改嫁商台高層林若寧

效力商台20年的DJ細So（蘇耀宗），今日（3/4）遭公司解僱，據知他完成今晚的節目後，便正式向聽眾告別。商台外事部確認已跟細So終止僱員合約，並指「因應現時經濟環境狀況及前景的預測，商台已作出了資源重組。」

細So直言對商台感到失望，有傳他因在家工作及減薪問題曾頂撞上司，導致最終收大信封。

商台DJ細So被商台解僱 效力20載稱感失望

效力商台20年的DJ細So，今日遭公司解僱。（IG/ @soyiuchung）

現年40歲的細So，曾主持多個商台節目，包括《903專業推介》、《蘇耀一個鐘》等，而每逢星期一至五的晚上，他亦會主持節目《生活日常》。細So於2011年與旅遊記者陳穎楠結婚，育有兩名孩子。數年前他們一家由港島搬入貝澳，希望過一些簡單寧靜的生活，結孩子舒適的成長環境。

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與現任太太結婚近十年，原來細So曾與商台DJ同事張詠妍（阿Wing）有過一段情，二人於2006年結婚。可惜因性格不合，他們於2009年低調協議離婚，結束3年夫妻關係。而女方翌年嫁給商台高層林若寧，二人育有一對女兒，而張詠妍現為親子企業的創辦人。

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