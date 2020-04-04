【新冠肺炎．獨家回應】黃泆潼身處意大利南部　心痛醫療系統崩潰

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐全球各地，歐洲多國疫情仍然嚴峻，其中最嚴重的意大利累計確診病例超過11萬，死亡人數也超過一萬九千人。前TVB藝人、知名DJ黃泆潼（Yellow）今年2月初隨意大利籍音樂製作人老公飛往意大利南部Puglia，一直逗留至今。目前平安無事的她接受《香港01》訪問時，就透露自己以及當地的情況。

Yellow四年前下嫁意大利籍音樂人！（IG/@missyellow）

Yellow於2009年離開TVB後，就化名做Miss Yellow專注做打碟DJ，更漸漸打出名堂，成為「亞洲最HOT人氣女DJ」。四年前，她更下嫁意大利籍獨立電子音樂人Kavemura。今年2月初，她跟隨老公返回意大利南部Puglia生活，由於當地疫情大爆發，他們一直滯留當地。Yellow向大家報平安，更透露當地物資供應正常：「因為當地一些超市和小店有限制購買數量，我覺得很好啊，起碼確保大家都買到自己需要的，而我這裡的雪櫃並不大，所以目前存糧只足夠短期。但我不擔心，因為這邊的農產業發達，還有供應意大利其他區域，我還在想如果香港萬一糧食短缺，我們可以在這邊安排『搭路』呢！」

Yellow目前是世界知名女DJ！（資料圖片）

Yellow意大利家中只有一個迷你雪櫃！（受訪者提供）

不敢外出靠網購 一次性雨褸留返港用

另外，Yellow更透露已經有一個多月沒有外出：「現在除了糧食和藥物，其他店全部都關了，我們盡量不外出，但每次網上購物送來的時候，我們都會用口罩、手套、眼罩和消毒用品。除了以上的物資，香港的親友還寄來一些一次性雨褸，我們會留在回程時用，好珍貴啊！這邊情況變得很快，政府的決策亦轉得很快，這些物資都是暫時夠用。」

Yellow感激在港親友寄口罩！（IG截圖）

心痛意大利醫療系統爆煲：以前線醫務人員為先

對於當地醫療系統崩潰，Yellow亦難掩心痛：「一定非常心痛，其實不只意大利就算美國、西班牙、英國也是一樣，根本沒有一個醫療系統可以承受這種疫情，香港雖然不幸地首先經歷沙士，但就因為這樣，香港人有了經驗，在這疫情當中做得很好，所以我們應該以前線醫務人員為先，一有物資應該盡量供應給他們，如果他們沒有裝備，就好像消防員沒穿上Gear去救火一樣。還有我們一定要做好自己本分，留在家中，試想想前線人員的付出和犧牲？我們有什麼理由投訴呢？」

Yellow心痛當地醫療系統崩潰！（IG截圖）

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透露當地醫院分批處理：有專門對抗疫情

即使意大利疫情瀕臨失控，甚至出現擠滿棺材的情況，但Yellow仍叫大家放心：「不要只Focus在死亡數字而忘記也有好的事情發生，例如痊愈的數字和德國也有伸出援手，還有人與人之間的互相幫助。我身處的Puglia這邊的醫院還分開不同醫療目的所需，有的專門對抗疫情，有些則處理其他疾病，都分開的，這個做法也不錯。」

Yellow對上一次Post外出相，已是3月1日！（IG/@missyellow）

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