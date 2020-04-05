【多圖】周荀被封「南半球女王」　出《殺戮都市》寫真造型超火辣

提起台灣「周荀」的話，大家可能未必聽過，但如果要說她的別稱「地下室少年DenKa」或者是「南半球女王」，Cosplay界、電玩界或是留意開台灣網紅的同好就一定會記得！

畀張周荀嘅舊相大家睇，應該會有印象。（IG@denkakeke）

2011年開始經營Facebook專頁「地下室少年DenKa」主要分享好的日常生活以及出席一些Cosplay活動時的裝扮，又或是電玩遊戲實況直播。當其時她的Facebook有十幾萬粉絲，每次直播更吸引了數以千計人數看她的打機直播。不過，很大部份人還是受她火辣的身材以及出位的Cosplay而吸引。

周荀曾經Cosplay過《一拳超人》，好神似。（IG@denkakeke）

周荀（DenKa）一直都是人氣網紅之一，至今Facebook上的粉絲亦超過了37萬人，IG亦有近36萬人。借助網絡上的高人氣，這位「南半球女王」亦在早前推出過兩本寫真回饋粉絲，據知反應也相當熱烈，每次都會被搶購一空。

周荀（Denka）上一本寫真以動物做主題。（IG@denkakeke）

近日Denka亦開始籌備她的第三本個人寫真，今次還以日本著名動畫《殺戮都市》（GANTZ）作主題，相當出位和令人期待。她透過IG Direct接受《香港01》訪問時，坦言出寫真目的就是賺錢。她說：「賺錢當然是目的，但是要賺給公司，因為當了老闆之後，沒想到開公司是這麼燒錢了。為了公司其他小朋友（藝人）未來的發展，只好...（繼續出寫真）。」

《殺戮都市》主題的寫真，據她本人透露，一本售價是699台幣，香港則可以經由Paypal支付。她接受《香港01》訪問時說：「所以大家沒有買不到的藉口！現在也可以預購，入手之後就知我有多受歡迎了。」（IG@denkakeke）

講到今次寫真的賣點，她就反問：「這次布料這麼少，還需要問有甚麼看點嗎？」提及拍攝前的準備工作，身型Fit爆的周荀就表示沒有特別地減肥，只是增加了平日就有在進行間歇性斷食的次數：「每次斷食也是三天。」

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