新冠肺炎(俗稱:武漢肺炎)肆虐,不少人都減少外出,而圈中藝人亦唯有Po下舊相保持社交平台的更新。何泳芍(Honey)藉由參選「2018年香港小姐」而加入無綫並簽約成為藝人,人氣強勁深受網民歡迎的她更隨即獲派主持《今期流行》、《姊妹淘》和《3日2夜》,更成為了《學是學非》其中一位「是非精」。

有眼利的網民發現Honey的背脊多了一個名字的紋身,莫非是愛人的名字?(IG@honeyho_mermaid)

日前(29/03)她就在IG上分享了一張行山照,並借用了公司同事的一句甜言蜜語:「You know what COVID-19 and you have in common? Both take my breaths away.(你知道新冠肺炎和你有甚麼相同的地方?一樣會令人不能呼吸)」