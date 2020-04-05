關淑怡凌晨突然宣布退出樂壇　激動留言：見識了最醜陋的一面！

現年53歲的關淑怡（Shirley）於90年代紅遍亞洲，可惜其後因為多種私人原因，近20年都浮浮沉沉，直至2018年簽約環球唱片再戰樂壇，不過雙方並不愉快，Shirley更經常在社交平台上指責環球，而今日凌晨她突然在Instagram宣布退出樂壇，並激動指：「相當失望，見識了最醜陋的一面！」

英文寫長Po指退出實為被迫：我不是扯線公仔

Shirley在Instagram表示自己經過思熟慮才決定推出樂壇，而自己亦不會損壞名聲而怪責任何人或刺激自己的情緒，並表示自己一直以來都盡心盡力為觀眾表演及遵守合約：「我對音樂事業相當認真，亦不斷求進。感謝各位所有人，但我相當失望，見識到最醜陋的一面，我確實應該得到最少的尊重和尊嚴。」之後，Shirley繼續在帖文留言狂呻自己是被迫作出這個決定，並在沒有選擇的情況下退出，更叫大家不要說「尊重你的決定」這番話。在整個職業生涯自己都問心無愧，強調自己並不是一件貨品或扯線公仔，還暗示有人沒有尊重藝人。如果唱片公司繼續以這種形式營運下去，再沒有歌手願意錄音，沒有音樂作品，直斥上述所指的都是唱片公司CEO應該負上的責任。

在凌晨突然宣布退出樂壇後，Shirley又再上載了作家André Aciman的書籍《Find Me》中文譯本《在世界的盡頭找到我》。其實早在上星期，Shirley曾在Instagram表示不會再相信唱片公司，並留言：「包庇自己人！同歌手講粗口。做事草率，不負責任！老細食言！了結自己，一了百了！」

Shirley被落案控告刑事恐嚇及普通襲擊罪，最後她上庭時承認一項普通襲擊罪，被判罰款2,000港元，並留有案底。（資料圖片）

憑參加新秀入行 為生仔一度暫別樂壇

Shirley於1986年參加無綫電視及華星唱片合辦的第五屆新秀歌唱大賽，當時因未能晉身決賽而返回美國當服裝設計師。兩年後Shirley在日本贏得歌唱比賽冠軍後再闖香港樂壇，簽約寶麗金唱片公司後前途無可限量，所推出《難得有情人》、《愛恨纏綿》、《一切也願意》、《繾綣星光下》等經典歌曲，紅遍亞洲奠定其天后地位。去到2002年因誕下兒子而暫別樂壇，至2005年才復出。

近年Shirley因為工作不開心而情緒不穩，更做出不少異常行為，2016年她跟友人在大嶼山聊天時突然步入海中，友人報警送院求助。在2017年又跟愉景灣酒店職員發生爭執時，恐嚇對方指要用刀斬對方。其後Shirley被落案控告刑事恐嚇及普通襲擊罪，最後她上庭時承認一項普通襲擊罪，被判罰款2,000港元，並留有案底。