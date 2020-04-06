【你估我唔到】張秀文胸部被丁子朗擊中　自覺冇問題：我都唔記得

無綫節目《你估我唔到》由林盛斌（阿Bob）和張秀文這對搞笑能手拍檔做主持，每個星期日都會在將軍澳電視城搵藝員玩遊戲贏獎品。日前（05/4）第7集，他們就找到了「小鮮肉」丁子朗上節目玩遊戲。剛見面，張秀文就情深款款的對丁子朗說：「一定係掛住我，你係嚟睇我嘅，一定係！」最後還﻿蹺着丁子朗的手臂，將他拉到遊戲玩場。

這些機會....（《你估我唔到》截圖）

不過丁子朗就似乎不為所動，阿Bob問他：「揀我定揀秀文？」時，子朗居然回答：「我心入面想揀阿Bob。」看完資料片段後，阿Bob和張秀文就着丁子朗解答問題，這時候張秀文就給提示說：「我同你做過㗎！」丁子朗就十分驚訝的反問：「做過啦咩？」對話相當曖味！後來丁子朗表示自己曾與張秀文一齊跳舞，並即場示範舞步，竟然就意外戳中了張秀文的胸部！張秀文更即時大喊：「你戳中我啦！」

點擊下圖睇意外事發經過：

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張秀文接受《香港01》訪問時笑言，其實只是一場誤會。她說：「千祈唔好誤會，係肋骨位啫，而且都係節目效果。我哋有合作拍《娛樂大家》，所以知道大家都好玩得又投入節目，希望觀眾都睇得開心啦。」事後丁子朗有沒有道歉？「哈哈，咁小事，我都唔記得咗。」