【新冠肺炎】日本AV繼續拍　專訪女優浜崎真緒：我有些害怕

新型冠狀肺炎（COVID-19）肆虐全球之下，日本各行業都受到不少影響。早前知名的男優清水健（しみけん）也在Twitter上表示，日本已有多間製作AV的片商已開始停工或減產，同時還說，因為面紙不足，所以男優在完事後只能用一張面紙擦乾淨重要部位。AV片商停工的消息傳出後，整個網絡上都哀鴻遍野。

浜崎真緒（Mao Hamasaki）表示日本AV界也因新冠肺炎受到不少影響。（IG@maohamasaki_official）

現職為日本AV女優以及夜場打碟DJ的浜崎真緒（Mao Hamasaki）接受《香港01》訪問時表示，說：「暫時來說，這個月的收入少了大概20%，不過以後日子可能會更難過。」清水健在Twitter上說的是真的？她笑說：「不太清楚，對男優的話可能會有這種要求，暫時女優還沒被要求過（只能用一格面紙），但是日本有一陣子缺面紙是真的，現在也有限買措施。」

AV男優清水健先生在Twiiter透露面紙供應不足。（Twitter截圖）

浜崎真緒也表示，二月至四月份的海外DJ演出都全部取消了：「雖然很遺憾，但是還是感覺這樣比較好，因為沒有甚麼是比命還重要的。」除此，AV工作大多數也延期了：「當中也有十場是直接取消的，也有8，9個宣傳活動也有取消，但如果是不能取消的活動，就改成了直播。」她也坦言，疫情對她有不少影響，不過所幸就沒有因此而染病：「精神上有影響。AV是日本所說的三密（密閉、密集、密接），全部工作都有親密接觸，所以病毒是會傳染，所以說我有些害怕，而且很多公司都讚成停工了。」又透露現在進入片場前，都需要量體溫和消毒 ：「拍攝時工作人員都會戴口罩，不過演出者就不可以了。」

近年浜崎真緒（Mao Hamasaki）開始在DJ界發展。（IG@maohamasaki_official）

她也表示，閒暇在家的時候就會開直播打發時間：「可以練習普通話和廣東話、可以與粉絲聊天！十分開心。說實話，開直播的收入真的不多，不過我也很感謝為我花錢的粉絲們。」最後她還囑咐大家要注意身體：「希望疫情能盡快的度過，期待健健康康的再次和大家見面。」

近期日本AV界開始停工，所以浜崎真緒（Mao Hamasaki）經常在直播出現，與粉絲互動。（網上截圖）