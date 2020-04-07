無綫開拍《七公主》名單首曝光　高海寧剪短髮紮胸上陣演麻甩司機

無綫五月將會開拍新劇《七公主》(暫名)，有份飾演「七公主」的演員名單首度曝光，七位女主角包括有高海寧、林夏薇、黃翠如、江嘉敏、劉佩玥、鄺潔楹以及陳曉華，而宅男女神陳瀅亦會有份客串演出。至於男主角則是徐榮、鄭子誠以及陸永。據悉，今次劇中角色都是為多位主角們度身訂造，很多都是她們未曾演過的角色。黃翠如會飾演一名律師，是一個好叻好狠的律師，與她本身的性格很不同。她亦已努力做功課來為角色準備，不停看有關法庭戲的電影和電視劇，遲些還想去法院旁聽，她現時已有部分劇本。她又笑言想跟陸永有感情戲份。

黃翠如飾演一名律師。(ig@wongtsuiyu)

另外，高海寧就飾演一名性格Man爆又麻甩的司機，與她本人有很大落差。她透露會為角色剪短頭髪，比以往更短，更會紮胸上陣。她現時正在練習擘大對腳坐，以及粗聲粗氣說話，劇本中她的對白語氣都好倔。她又謂不怕這麼多女生拍劇會多是非時，自言自己容易相處，與江嘉敏和陳曉華都合作過，跟黃翠如，林夏薇又認識。她之前有跟鄭子誠合作過幾次，感情戲都試過，也跟陸永合作過飾演姊弟，徐榮就未合作過，所以想揀與徐榮有感情戲，期望有新火花。

高ling話會剪短髮紮胸上陣。(ig@sammkoling)

林夏薇將會於劇中飾演一名共享空間的經理，角色的情緒起伏好大，令她覺得很吸引和有很大的挑戰性，希望可以突破自己的演技。她亦不擔心女人戲會多是非，認為最緊要是做好自己本分工作，加上她一開劇就會投入角色世界入面，好難有是非，她這麼多年開工都冇試過有是非。至於三位男主角當中，她就與曾經合作過的徐榮最熟。

林夏薇想突破自己。(ig@rosinalam

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