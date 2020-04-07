梁嘉琪被雪藏後離巢無綫　IG抒發感受：前面一定有美好風景等待你

梁嘉琪在去年6月時曾於IG Post了一張寫住「加油」字樣的黑白相，並寫道：「轉右90度看」，另一角度看即變成了是「香港」，為香港打氣。有傳嘉琪因此而遭到TVB雪藏。

她原本有份主持綜藝節目《學是學非》，做足六輯，但到了第七輯卻突然被飛出局，之後亦沒有再拍劇又或是在其他節目中出現，令她被雪藏的傳聞甚囂塵上。據悉嘉琪近月已經離開了TVB，與TVB結束了13年的賓主關係。

嘉琪今日於她的IG出post。(ig@kakikakileung)

嘉琪今日於她的IG出post，留言表示：「這半年愛上行山，只要努力，堅持，頭上一定有光帶領你，前面一定有美好風景等待你。#路一直都在 #gayau #iloveyouall #justbeyourself #這件自家tee是送給自己的禮物 #互勉」

嘉琪已經離巢TVB。(IG@kakikakileung)

嘉琪接受《香港01》電話訪問時，被問到有關離巢一事表示：「感恩一直遇到一班互相扶持的好同事，但也是時候成長，接受新挑戰。新工作有洽談中，確實會告訴大家的，謝謝大家關心。」她並沒有透露自己正式的離職日期，只表示不方便透露合約內容，又好多謝公司給予她很多機會讓大家認識她，往後的工作安排暫時亦不便透露。她除了演藝工作，還有網上服裝的生意。嘉琪去年11月出席活動時，被問到是否遭TVB雪藏，曾叫大家不要嚇她，又叫大家放心。誰知事隔數月，她已經離開了TVB，而J2台播出的《血併全世界》就是她在TVB的最後一個節目。

J2台播出的《血併全世界》就是她在TVB的最後一個節目。(IG@kakikakileung)

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