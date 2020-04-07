潮流日常│玩《動物之森》滿足時裝控　Chanel LV名牌輕鬆着上身

全球正受新冠肺炎疫情影響，很多人都盡量留在家中防疫，任天堂推出的「動物之森」系列《集合啦！動物森友會》成為「隔離神器」，風靡全球玩家，許多明星都入坑，瘋狂玩Game。

《集合啦！動物森友會》風靡全球，玩家可以設計自己的服飾，即使足不出戶，都可以盡情發揮自己的時尚品味。（IG圖片／animalcrossingfashionarchive）

這個遊戲其中一個賣點是可以設計自己的服飾，增加自主性及趣味性，讓大家在遊戲當中也可以成為時尚達人。玩家 crossingtherunway自2015年開始，將不少大牌子曾經出現在天橋上的服裝和造型還原到角色上，於IG上分享他的製作，更大方QR code讓大家下載。這些牌子包括Chanel 、LV、 Gucci、 Dior、 Marc Jacbos等，2020年新季的 Bottega Veneta、 Celine 都有，讓大家玩game都可以玩得好fashion！

Celine 2020年春夏新裝都有。（IG圖片／crossingtherunway）

+ 14 + 13 + 12

另外英國奢侈時尚網店net-a-porter成為第一個正式登陆遊戲的網店，掛出多位中國設計師的春夏時裝作新品。