【機場特警】孫慧雪跟黃子恆親熱　唔介意加吻戲︰我哋自己加落去

無綫劇集《機場特警》正在播放中，劇中Cesar（黃子恆飾）和陳美茵（孫慧雪飾）是夫妻，從一開始的甜蜜恩愛，到後來漸有暗湧，兩位演員都演得相當不錯。而黃子恆（Hugo）和孫慧雪（阿雪）當中也不乏親密的場面，有已播出的一幕更是激吻咀足十秒。

阿雪表示一收到劇本就跟Hugo一齊討論怎樣拍和有關角色的演繹。（電視截圖）

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對於Hugo和阿雪的這幕激吻戲，網民的迴響頗大。《香港01》記者向阿雪查詢，她透露這劇是她生完BB後，拍的第一部劇，所以也有點緊張，「仲要一嚟第一場戲就係Kiss嘅戲份，事前緊張，但拍嘅時候冇尷尬，因為大家都好投入嗰個角色，同埋大家都係專業嘅演員啊嘛。」阿雪又笑言尺度接受到，「都OK嘅，雖然係Kiss啫，但係冇太多嘅裸露成份，同埋電視嘅尺度都唔會話好高嘅，咁所以我都覺得OK。」

劇中，陳美茵跟老公表面恩愛，但似乎暗藏着問題，跟奶奶也有問題。（劇照）

阿雪又講到觀眾都很關心他們夫妻間的變化，好像好甜蜜但又有暗湧，「大家都睇到呢樣嘢，證明呢幾場嘅親熱戲其實都係需要同埋成功地塑造到嗰種矛盾，所以我覺得有必要加喺入面嘅。」為了營造更甜的感覺，她表示他們有加些小動作，「譬如講我哋去旅行，都有Kiss嘅，咁嗰啲位大家一齊覺得，如果兩夫婦喺啲咁Sweet嘅時候，我哋都會加返一兩個輕輕一個Kiss，輕吻嘅戲，咁就會令個感覺更多Sweet啲，呢個都係我哋自己加落去嘅。」

阿雪表示自己跟拍檔Hugo有加戲份去呈現更好的效果。（Instagram@snow711）

另外，阿雪已是人妻，會不會怕老公呷醋，又有沒有問准對方，她指自己都有預先跟老公講過，對方表示都會尊重她的工作，不過阿雪說︰「雖然佢咁講咋，但係佢見到電視一啲畫面嘅時候呢，佢就（話）原來都好奇怪個感覺。」

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