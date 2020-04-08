關楚耀女友IG曬日賺過萬　疑做層壓式傳銷遭網民踢爆

關楚耀（Kelvin）前年被爆出戀上空姐兼IG女神Joann Law後，二人一直愛得低調，Kelvin只會間中在IG Story曬出女友辛勞的樣子。近日，有網民就踢爆Joann在IG不時曬出自己日賺過萬的記錄，疑似在經營有關酵素保健品的層壓式推銷，更指她更頻頻高調「拉下線」。

Joann是一名IG女神，坐擁9.5萬Followers！（IG/@jjjoann）

有網民爆料指Joann疑做層壓式傳銷！（連登討論區截圖）

Joann曾做過Model，現任職空姐，亦是IG坐擁9.5萬Followers的網紅女神！除了她與關楚耀的戀情受到關注外，去年亦有人在連登討論區開Post質疑Joann用的名牌手袋以及衣物配飾都是冒牌假貨。而最近她就在IG用自己做生招牌推銷一款酵素保健品，指食完不但能夠美白豐胸，又能夠瘦身。

自己做生招牌，不時在IG做宣傳！（IG截圖）

Joann的確好瘦！（IG/@jjjoann）

點撃下圖睇更多Joann奢華生活亦有指用A貨！

+ 4 + 3 + 2

不過，有聲稱認識Joann的中學同學爆料，Joann早在中四已經開始地獄式減肥，一日只會食一個蘋果同飲水，而當事人Joann亦曾發表過「瘦是餓出來的」文章。至於產品「豐胸」的功效，網民更指：「周圍呃人，呃埋自己。」

Joann與曾樂彤亦是好朋友！（IG/@tsangloktung）

好瘦！（IG/@jjjoann）

除了自己做生招牌，Joann亦會曬出自己日賺過萬的記錄，叫人加入她的團隊，更豪言：「讓你有五位數的副業。」究竟找下線有何用處？有網民就解釋道：「女神而加就係叫人入佢既團隊，首先要買20盒，咁佢就係20盒入面分到佣金。」不少網民更指網上沒有該產品的資料，根本不知道食了什麼成份落肚，所以提醒大家不要受騙。

Joann更叫人加入她的團隊！（IG截圖）

叫人做下線!（IG截圖）

就連關楚耀都有加持過！（連登討論區照片）

點撃下圖睇更多Joann美照！