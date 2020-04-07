52歲江欣燕IG驚現「蛇精樣」？　年輕時曾被張衛健一見鍾情

現年52歲的江欣燕一向保養得宜，無論樣貌同身材都Keep得非常好，她更不時向大家透露自己「凍齡」的秘密！可惜，近期轉玩IG的她突然驚現「蛇精樣」，相中的她不單擁有一對超寬雙眼皮，而且下巴極尖，被網友質疑修圖太勁或整容。

江欣燕多年來皮膚白滑！（圖片來源：視覺中國）

年輕時，五官精緻，是個大美人！（圖片來源：視覺中國）

她的近照突然驚現極尖下巴！（IG/@yanyan_kongyanyin）

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入行35年的江欣燕扮鬼扮馬的形象深入民心，她剛出道時就因演繹出眾、外貌甜美、五官精緻，不久就在娛樂圈中極速嶄露鋒芒。當年，張衛健更對她一見鍾情，成為對方的初戀女友。二人交往五年，惜最後由江欣燕提出分手。

二人分手亦是朋友！（圖片來源：視覺中國）

世紀合照！（江欣燕微博照片）

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江欣燕在80年代，亦曾因外表太像混血兒，出演古裝劇很不上鏡，因此一度被無綫冷落。之後90年代，她又曾於多部劇集如《拳王賭至尊》、《娛樂插班生》、《樂壇插班生》、《當女人愛上男人》等擔任女主角，演出令人印象深刻。2001年，她因與吳積遜結婚而減少幕前工作，暫時息影。，惟2013年7月在電話訪問中證實離婚。離婚後，江欣燕依然明艷照人，更為不少美容療程擔任代言人。她亦正在為古裝劇《一笑渡凡間》開工，更稱自己已經二十年沒有拍古裝劇。未知，照片為何突然出事，令網民驚訝「歲月不留人」。

近照「膠」味濃！（IG/@yanyan_kongyanyin）

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