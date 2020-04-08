劉德華經理人發嚴正聲明　澄清網上加密幣虛假報道

早前網上流傳有報道指劉德華曾在訪問中，分享及講解用Bitcoin Money加密貨幣自動交易系統建財心得，華仔經理人亨泰環宇有限公司去年9月發出嚴正聲明，澄清華仔從未參與該類投資及分享有關心得。事隔半年，相關不實報道再次在互聯網出現，經理人就事件再次發出聲明。

有關劉德華的不實投資心得報道再度在網上流傳，經理人再次發出嚴正聲明。（資料圖片）

有人利用劉德華及其他名人相片發放不實的投資訊息：

嚴正聲明內容如下：

有關加密貨幣自動交易系統之虛假報導

我司曾於去年9月，指出劉德華先生曾在訪問中，分享及講解使用Bitcoin Money加密貨幣自動交易系統建財心得等報導，全屬子虛烏有，敬希各界注意及慎防受騙。

不料事隔半年，相同的BitcoinMoney報導再一次在各大網上平台出現，另再加一所名為Immediate Edge 加密貨幣自動交易系統，亦訛稱劉先生在訪問中推薦以上的貨幣自動交易系統云云。

我司在此再一次代表劉先生重申，他從未有參與該類以上的投資，亦沒有分享有關心得，若有人罔顧事實繼續作出虛假陳述或詐騙行爲，我司將向執法機關投訴並追究其法律責任。

此致

亨泰環宇有限公司

2020年4月8日