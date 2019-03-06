張惠雅浪漫邂逅尼泊爾駝夫　古天樂劉德華混合體　牽手看日出

一個人在外旅行，也許因為異地風光，也許因為一點寂寞，總是容易對陌生人催生一點感情。張惠雅（Regen）早前獨自到尼泊爾登山，在IG上分享了好與當地一個型男Porter（駝夫）的相處點滴，很溫馨很細膩。

Regen 的十日尼泊爾登山行程，走Poon Hill （3500米普恩山）及 ABC（4100米安納普娜峰大本營）路線，聘用了一位當地的Porter，Regen暱稱他作Ball Dum，由第一天二人見面開始，她已將Ball Dum讚到「天上有地下無」，形容他有劉德華的笑容，古天樂黑實的膚色，加上180的身高，Regen 笑言想像未來十日都可以對住這個型男，高山反應立即痊癒。

在接下來的日子，Regen 都將自己在山上和Ball dum相處的點滴記錄下來，她大讚「ball dum」把她照顧得好好，細心到不得了，更揚言「呢幾日我條命就交比（畀）佢喇」，令朋友們起哄嫁得。

出其不意 浪漫牽手看日出

「話你哋知啊，其實尋日朝早ball dum拖住我上山睇日出㗎，好浪漫啊」，Regen 說自己原本只是輕輕扯了一下他的衫角助力，然後對方就捉坐她的手，一步一步走上山，在尼泊爾的絕色雪山美景下，有一個型男拖住自己上山看日出，怎能不心動？完全就是電影的情節啊！

陪你癲同時關心你健康

Ball Dum知道Regen 喜歡飲酒，就用他微薄的薪金，請她喝當地的紅酒，但叮囑她之後不可以再喝了，直到下山。Regen 感慨「陪你癲又乖仔又會關心你又錦（咁）有霸氣既（嘅）男人邊度搵。」

經過連日相處 對他絕對信任

Regen 說將自己條命交畀Ball Dum，所言非虛。大年初一，她終於來到整個旅程的重點，就是她心心念念Annapurna ABC路線的溫泉，Regen為此而來。但因為這個溫泉距離她下榻的地方要半個小時腳程，浸完又要走45分鐘樓梯回去，當日Regen 已經走了8小時的路，所以打算翌晨再去。但Ball Dum突然提議當晚就去，正在吃麵的Regen 心想，「唔係咁癲呀嘛？」但經過9日的相處，她絕對信任Ball Dum的判斷，Regen 直言「完全覺得有麥（乜）事佢係會保住我條命個隻」。

擔心你餓親嘅男人邊度搵

行程完結之後，二人搭local bus 下山，因為人太多，背囊又大，狼狽之下忘了買吃的，在某個check point 要下車檢查通行證，Ball Dum回來時，給她買了一個咖喱餡包，這份細心教人點樣唔冧？

旅程完結 緣份告終？

一起牽手看過日出、經歷過雪崩，一起度過大年初一，對方靚仔有型又細心，所有最不真實的情節都有齊，這是一個美麗的回憶。十天的徒步登山完結（trekking），Regen 同Ball Dum 在酒吧飲酒跳舞，她笑言自己的醉態很核突，感動這個男人見識過自己的醜態，還會約自己出去。只是，那是二人最後一次見面了，因為Ball Dum要開始新一輪trekking，翌晨就默默地離開，Regen和他都沒有一張好好的合照。

Regen 為Ball Dum影的型男寫真：

+ 6 + 5 + 4

美麗的東西總要留下一點遺憾。異地緣來得快去得快，在一個陌生的國度，大家不用深究對方的背景，帶著一點放肆，在美景的襯托下，對身處自己方寸之內的陌生俊男美女，產生最純粹的心動，所有經歷都像加了一層filter那樣美好。但有幾多異地情緣可以開花結果？就讓那些美好的回憶都留在那異國境地。你有沒有也想起，一個某時某地，曾經在旅程中出現過的陌生人？

+ 3 + 2

《香港01》忠告：

異地艷遇雖美，但一定要帶眼識人，浪漫的前提，是要好好保護自己啊！