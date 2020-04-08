鄧洢玲按摩院停業一個月蝕6位數　前景不明朗：政府應穩定人心

隨着新冠肺炎疫情持續，香港政府今日宣布要求美容院及按摩院由本周五（10日）凌晨零時起，停止營業14天，經營按摩店的藝人鄧洢玲（阿旦）本身已於上月響應停業，如今政府再宣布新政策，阿旦坦言很擔憂。

阿旦鄧洢玲三年前與拍檔共投資過百萬精品按摩店亦要在疫巿之下爭扎求存。（資料圖片）

政府上月因應疫情規定健身中心等公眾場所，於3月28日傍6時起須關閉為期14天，阿旦的按摩院雖然不算在規管範圍，但因規條中提及「浴室」，認為屬於灰色地帶，加上希望疫情快點好起來，所以亦響應於同時間關閉。原本打算11號重開，至少可以在復活節多做幾日生意，但意想不到政府本月10日起規定美容院及按摩院都需要停業14天至本月23日。

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本來疫情之下生意難做，如今須要停業足足一個月，阿旦坦言很憂慮：「太預料唔到，唔敢評論啱唔啱」，她向記者表示目前暫時未想到下一步，初步跟業主協商減租，她讚業主很有人情味，去年已因社運曾減過一次租，她說：「其實不想厚住面皮要求再減價，但真的沒有辦法。」阿旦亦認為要求減租不是治本方法，不應將所有社會責任放在業主身上，員工的收入也不應放在僱主身上：「政府應負責任，推出抗疫政策要深思熟慮，不要『彈出彈入』，一時話停一時又話唔停，更應該盡早公布補貼措施，何時可以申請，金額及保障範圍等，穩定人心。」

目前舖頭每月開銷十多萬，之前仍有零丁三四個新客，如今完全零生意，阿旦與拍檔自掏腰包勉強維持。之前政府推出的抗疫基金及李嘉誠基金「應急錢」，阿旦都沒有申請，因自己不是零售商戶，但她希望接下來如果有其他補助都會申請，阿旦無奈地說：「唔想次次上報都係講蝕錢的負面新聞，不過依家真係好艱難。」

在疫情之下，阿旦與拍檔自掏荷包，在沒有收入的情況之下，維持按摩院每月6位數的開銷。（資料圖片）

阿旦早前接受《01香港》訪問，曾說過即使蝕錢都會繼續經營下去，如今面對仍未止息的疫情，按摩店一再關閉，問到她的信心可有動搖，阿旦語氣堅定地說：「從冇動搖過！」雖然前景未明朗，阿旦雖然擔憂，但表現仍相當淡定，她亦希望疫情盡快過去，大家早日回復正常生活。