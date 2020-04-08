趙勁皓酒吧有員工確診停業　稱代出糧非最迫切：租金係最大支出

趙勁皓與健身室嘅一班教練稱兄道弟，所以就算健身室近期要暫時關閉，他都自己出糧畀教練。(FB圖片)

藝人趙勁皓（King）與友人合資經營的健身中心、酒吧及兩間餐廳在新冠肺炎疫情及政府的抗疫措施影響下全部暫停營業，上月他接受訪問時，透露停業後預計要蝕100萬左右，雖然本身有儲備金，但都所剩無幾。今日(8月)政府推出第二輪防疫抗疫基金，當中包括資助僱主支薪五成，身為老闆嘅King雖然係受惠者之一，但他認為幫忙不大。「其實開支最大係租金，因為員工肯同我捱，之前酒吧同餐廳都有申請資助計劃，分別係8萬同20萬，但都無用，因為唔夠交一個月租。」

趙勁皓嘅酒吧在新冠肺炎初期，生意逆市向上。唯後政府的抗疫措施加上有員工確診，所以早在三月下旬已停業，不過他仍照出糧畀員工。(FB圖片)

King表示業主同意減租20%，但由於兩間餐廳早在政府宣布前夕已停業，變相白交租一個月，另外，由於位於尖沙咀的酒店有員工確診，所以在三月下旬時暫停營業，不過King表示暫時無意炒人，他說：「酒吧同健身室都唔會炒人，但傾咗如果停14日會照出全糧，停一個月出七成，多過一個月就半糧。因為賺錢時員工陪住你，而家咁無理由唔照顧佢哋，但我都比咗時間自己，預半年，如果半年都解決唔到到，無辨法，都要執。」