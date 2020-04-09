范冰冰罕見連曬9張自拍照被質疑整容　霸氣反擊：三十幾年同一款

內地女星范冰冰經歷逃稅風波後雖然事業受挫，但依然獲得不少忠實粉絲支持。除了開直播之外，范冰冰不時都有在社交網站更新自己的近況。昨日（8日）范冰冰應粉絲要求，在微博一連Post了9張自拍照，更破天荒狂覆網民留言，對於有網民對她的雙眼皮提出質疑，暗示她曾整容，范冰冰就霸氣澄清！

范冰冰早前拍片向粉絲推薦自家產品，但片中的她面部明顯浮腫，更雙唇發紫，黑眼圈超深，完全崩壞！（影片截圖）

范冰冰在微博曬出自拍照，並寫道：「你們要的九張，我盡力了，十五張死活也弄不出來了，就這樣吧！」相中的她穿上睡衣，對着鏡頭一時托腮、一時嘟嘴，表情多多，妝容無可挑剔，精緻的五官同白滑皮膚令人羡慕！范冰冰不但狀態Fit爆，心情大靚的她更破天荒親自回覆網民的留言，相當親民！

不過昨日（8日）范冰冰應粉絲要求，在微博一連Post了9張自拍照，精緻的五官同白滑皮膚令人羡慕！（微博@范冰冰）

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不過當中就有網民留言道：「姐你知道嗎，你自拍真的不用開美顏」，還有人提出質疑：「你以前不是這款雙眼皮的。」似乎是暗示范冰冰曾經整容，但她就霸氣回覆：「三十幾年同一款的。」力證自己天生麗質！

有網民對她的雙眼皮提出質疑，暗示她曾整容，范冰冰霸氣澄清！（微博截圖）