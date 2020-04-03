范冰冰素顏直播顏值崩壞　驚見雙唇發紫超深黑眼圈

內地女星范冰冰自從2018年經歷逃稅風波與陰陽合同之後，事業受挫，直至去年下半年開始逐漸露面，在社交平台相當活躍。日前冰冰又化身美容達人，拍片向粉絲推薦自家產品，不過可能忘記開美顏模式，片中的她超憔悴，意外成為網民討論的焦點。

范冰冰經常在社交平台與粉絲分享護膚Tips。（微博@范冰冰）

戴上粉色髮箍的冰冰，以居家Look出鏡，非常貼地。不過片中的她看起來十分憔悴，不但面部明顯浮腫，更雙唇發紫，黑眼圈超深，甚至像剛剛喊過，與過往的精緻妝容有極大反差。雖然冰冰在直播過程中笑得好開心，似乎心情大靚，但點知愈拍愈出事，冰冰面部及眼部浮腫愈來愈明顯，完全崩壞！

片中的冰冰面部明顯浮腫，更雙唇發紫，黑眼圈超深，完全崩壞！（影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

對此，不少粉絲就認為可能只是光線同角度的問題，而冰冰曾講過自己是過敏體質，容易過敏，未知今次是不是因為過敏導致面腫呢？令不少粉絲非常擔心！早前冰冰還成為首位登上英國高端時尚雜誌《Wonderland》封面的國內女演員，國際地位備受認可。無論是妝容還是造型，冰冰都霸氣十足，相信今次直播只是一時「跌Watt」！

早前冰冰還成為首位登上英國高端時尚雜誌《Wonderland》封面的國內女演員，國際地位備受認可。（IG@bingbing_fan）