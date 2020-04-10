57歲王傑久未露面粉絲擔心加國染疫　現身報平安認老：不忘初心

即時娛樂
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現年57歲歌手王傑，去年曾在社交平台上載加拿大新居環境照片，相信現定居當地，新冠肺炎（Covid-19）疫情持續肆虐，加拿大累計確診新型肺炎病例近二萬宗，436人死亡，王傑消聲匿跡近半年，許多粉絲都擔心他的安危，王傑日前在微博向大家報平安。

王傑半年沒有更新微博，近來肺炎肆虐，大家都很擔心他的情況，昨日終於現身，大家都鬆一口氣。（微博截圖／王傑）

王傑在微博現身報平安，他呼籲大家在「疫」境之下保重：「我老了……但是我依然不忘初心！思想依然可愛……心中依然充滿了愛……艱難時期，大家保重……永遠愛你們……」粉絲們鬆一口氣，紛紛留言向偶像打氣，並表示在他們心目中，王傑永遠不老。

近年淡出歌壇的王傑滄老了不少，不過他欣然接受自己逐漸老去。（微博圖片／王傑）

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翻看王傑近一年的舊照，他的確比以往滄桑了許多，這組相片曾經一度令歌迷慨嘆歲月催人老，不過他亦欣然接受歲月在自己身上留下痕跡，不時以「老頭」自稱，「做真正的自己真好！臉上的皺紋，代表著歲月的蹉跎；白色的鬍子，代表著歷練的沖刷人的一生，還有甚麼比追求自我更好？此刻的感覺！老了真好……」

王傑欣然接受自己漸漸老去。（微博截圖／王傑）

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