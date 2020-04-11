Kellyjackie變Kellyfatty？　主持《警訊》身形暴脹引關注

歌手Kellyjackie（陳曉琪）近日主持《警訊》時因身形暴脹，再掀起網絡熱話。Kellyjackie早於十五年前在網上發布作品《他約我去迪士尼》迅速爆紅，更是香港第一代能進軍主流樂壇的網絡歌手。當年她曾為一電腦雜誌拍硬照效果奇佳，更被不少網民封為女神。

Kellyjackie於2011年為香港電台《警訊》主持至今。（YouTube截圖）

身形暴脹引起不少關注！（YouTube截圖）

主持梁皓妤最近被撤換！（YouTube截圖）

現年33歲的Kellyjackie一出道就紅極一時，迪士尼更邀請她與陳慧琳合作灌錄合唱版《他約我去迪士尼》，令歌曲由網絡創作成為迪士尼「官方歌曲」，收錄在《香港迪士尼樂園開幕紀念大碟》中。可惜她簽約出唱片後不久，就與經理人發生合約糾紛，迅即在樂壇蒸發。

在節目中的拍檔會叫她KJ！（YouTube截圖）

Kellyjackie曾經都幾Fit，可惜因為胃病令體重暴增。 （網上圖片）

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後來，她獲米雪協助解決合約問題，並於2011年簽約新唱片公司再戰樂壇，又擔任港台節目《警訊》主持至今，曝光率再次增加。可惜，人氣大不如前。近年Kellyjackie身形腫脹不少，她曾接受《香港01》訪問時透露：「我之前胃病，加上新陳代謝慢，所以以致身形變肥。」Kellyjackie更稱會找中醫調理一下，更感嘆：「而家啲觀眾只會用眼睛欣賞歌手，身形上我會努力。」但近日她在主持《警訊》，身形明顯比警員梁皓妤足足兩倍大，令不少網民都留言指：「童年崩壞系列」、「Kellyfatty」、「今時今日，仲有冇人想約佢去迪士尼」和「肥得嚟都叫順眼」等等。

Kellyjackie當年曾被網民稱女神！（Kellyjackie 陳曉琪Facebook照片）

Kellyjackie與吳若希是好閏密！（IG/@kellyjackie）

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