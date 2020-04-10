落選港姐蔡嘉欣回歸YouTube　被問良心去咗邊即大膽回應

前港姐蔡嘉欣，雖然未能晉身前三甲，但落選後即被TVB力捧安排做《姊妹淘》主持。參選前，已經是人氣YouTuber的她已坐擁13.6萬Follower，日前她宣布相隔大半年正式回歸YouTube，並直言自己早前未有在YouTube更新，皆因與TVB簽約後有共識轉型做藝人，但今後會繼續出片。

蔡嘉欣在參選時一直被視為大熱！（IG/@kayan_c）

可惜最後三甲不入！（葉志明攝）

落選後，火速上位任《姊妹淘》主持。（IG/@kayan_c）

蔡嘉欣相隔一段時間沒有在YouTube露面，影片上傳未夠一日即吸引近4萬人收看。被問到想成為一位怎麼的藝人時，蔡嘉欣稱：「其實我係好想拍劇，我覺得應該會幾有趣，因為我好鍾意煲劇，都想嘗試一下拍劇嘅感覺。（你咁高，覺得戲路好廣。）希望公司都覺得我戲路廣，你覺得係冇用㗎，要我啲老細覺得，我先至可以。」至於被網民問到有沒有睇新聞，良心去了哪裡時，她就大膽稱：「其實我經常睇新聞，我嘅良心都喺心呢度。」

回歸YouTube！（YouTube截圖）

即被問良心去咗邊！（YouTube截圖）

蔡嘉欣表示良心仍在！（YouTube截圖）

多次表示想拍劇！（YouTube截圖）

至於被問到感情狀況，蔡嘉欣亦指相當隱定，會視男友為結婚對象。至於會選擇事業定愛情，她就稱：「我兩樣都要，我覺得事業同愛情都非常重要，唔可以2揀1。」她更肉麻透露和男友都會用「Fat BoBo」和「肥」來互相稱呼對方。蔡嘉欣更承諾今後都會繼續出片，下條片再見。

蔡嘉欣經常公開曬恩愛！（IG/@kayan_c）

她亦表示現時生意難做！（IG/@kayan_c）

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