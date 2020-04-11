【新冠肺炎】美國疫情嚴峻　HBO Max《老友記》團聚無限期押後

新型冠狀病毒（COVID-19）持續擴散，其中美國疫情相當嚴重，確診個案至今已累積超過50萬宗，而當地於周五（10/4）錄得的單日死亡個案更飆升至2000多宗，共逾1.8萬人病逝，超越西班牙成為全球死亡個案第二多的國家。人命要緊，面對嚴峻情況，美國電視界不得不改變製作策略，利用Zoom等網上視像軟件，以遙距方式繼續拍攝原定的節目，但原定5月播出、作為全新串流平台HBO Max開台頭炮的《老友記》（Friends）世紀合體特輯將無限期押後製作，令母公司WarnerMedia大失預算。 撰文：游大東

由David Crane與Marta Kauffman一同創作經典美劇《老友記》（Friends），1994年在NBC首播，雖然距離首播當天已經超過25年，但至今依然是全球劇迷「翻煲之選」兼Sitcom典範。（Getty Images）

WarnerMedia早前以高達4.25億美元（約33億港元），從Netflix手上奪得《老友記》共10季236集，於往後5年的獨家網絡播放權，安排HBO Max在今年5月正式投入服務時，用來吸引訂戶、搶佔市場的皇牌產品，適逢這套經典處境美劇去年9月踏入25周年紀，HBO Max專誠製作一小時無劇本特備節目，為《老》劇「過檔」造勢，更以銀彈攻勢，成功邀請六位主角 ── 飾演Rachel的珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）、飾演Monica的歌翠妮葛絲（Courteney Cox）、飾演Phoebe的麗莎古杜（Lisa Kudrow）、飾演Joey的麥尼賓（Matt LeBlanc）、飾演Chandler的馬修培利（Matthew Perry）以及飾演Ross的David Schwimmer於幕前團聚。

《老友記》6位主角世紀合體 HBO Max斥資近2億拍特備節目造勢

《老友記》特備節目由曾奪艾美獎的知名導演Ben Winston執導，當年負責創作的Kevin Bright、David Crane和Marta Kauffman則擔任監製，WarnerMedia出動「天價級」Talent Fee，確保世紀合體能夠順利進行。據美國傳媒報道指，今次「團聚」讓每位演員得到介乎200萬美元片酬，即WarnerMedia至少要付1,200萬美元，令總額折合高達9,300萬港元。由於廠景演出是《老友記》的情懷所在（屬於Multi-Camera sitcom，即多機拍攝，附設罐頭笑聲、笑點戲劇化、藝人演繹誇張），奈何遇上世紀疫症，令這個特備節目無法如期趕及5月HBO Max開台時上架，現時只能夠以Kaley Cuoco主演的《The Flight Attendant》，以及《花邊教主》（Gossip Girl）續集出戰。

HBO Max原本打算以《老友記》六位主角世紀合體的一小時無劇本特備節目打頭陣，奈何一場世紀疫症打亂母公司WarnerMedia的如意算盤。（網上圖片）

HBO Max的《老友記》世紀合體特輯，由曾經奪得艾美獎的知名導演Ben Winston執導。（Getty Images）

HBO Max將於2020年5月投入服務，相中人為WarnerMedia主席Bob Greenblatt。（Getty Images）

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