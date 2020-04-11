上市公司高層性侵養女案引眾怒　章子怡公開批評警察勾結嫌犯

內地近日一宗上市公司高層性侵養女案引起各界關注，涉案的48歲律師鮑毓明的養女向媒體爆料自14歲開始就遭養父多次性侵。不過，鮑毓明受訪時否認絕無此事，更指對其百般疼愛，要星星不給月亮，直指她恩將仇報。

事件掀起全國眾怒！（微博截圖）

報道提到，鮑毓明不單止逼她看戀童色情影片，更會拍她裸照或者打她。當她今年4月時因月經發高燒，鮑毓明竟繼續性侵她並暴力毆打她，促使她報警。她向警方一五一十地說出所有遭遇，並接受醫院採證後，沒想到警方後來通知未有在家裡搜到證物，DNA檢驗的結果也被藏起，警局甚至叫她去領「撤案決定書」，她不肯而再度自殺，直到8月她終於找到願意幫忙的律師，也在檢察院的監督下立案，全案如今才曝光。

西南政法大學商學院網站4月10日發布聲明，商學院法治企業研究院已解除鮑毓明兼職研究員的聘任。（微博照片）

鮑毓明指養女的說法純屬捏造，並聲稱自己與受害者從來沒有以養父女的關係相處。這一件事也引起了娛樂圈明星藝人們憤怒，紛紛對此事發聲，希望能夠查清事情的真相。當中，Angelababy留言：「痛心！惡魔一定要受到嚴懲！真心希望每一個孩子都能得到應有的保護，等一個真相大白。」而楊冪亦表示將持續關注，希望早日真相大白！

Angelababy話要等真相大白！（angelababy微博照片）

楊冪話會持續關注！（楊冪微博照片）

而周冬雨更激動連發兩條微博，指：「這種衣冠禽獸，麻煩嚴懲不貸！等結果！」章子怡亦批評警察勾結嫌犯，「知道為什麼一而再再而三出現性侵未成年事件嗎？一次次被曝光，又一次次銷聲匿跡……沒有嚴懲，只見保護傘，警察叔叔們的心不疼嗎？」

周冬雨亦好激動！（周冬雨微博照片）

章子怡批評警察！（章子怡微博照片）

點撃下圖睇啲藝人到底有幾嬲！