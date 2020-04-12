疫症重創劇場界　蘇玉華潘燦良辦圍讀助同業：我們應該做些事情！

《親親麗南》是「PROJECT ROUNDABOUT」三年計劃中的第三個演出，由蘇玉華擔大旗演出全劇，其男友兼劇帝潘燦良戲份不多。（《親親麗南》劇照）

《親親麗南》邀得金像影后葉德嫻及金像獎最佳新演員凌文龍參演，早前公布的「第29屆香港舞台劇獎」候選名單中，葉德嫻和凌文龍都成功入圍，爭奪悲、正劇類的最佳男、女配角。（《親親麗南》劇照）

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情重創本地劇場界。

由於所有公開表演都要無限期押後，令劇場工作者陷於「完全失業」狀態一段頗長時間，部份演員尚可以靠積蓄度日，但有更多人其實手停口停，只能無奈地暫時轉行，早前有報道指，一些劇場界幕後經已轉做清潔工人，為商場和小巴車廂消毒，長時間累積得來的劇場經驗，霎時間變成白紙，認真淒涼。

為了幫助同業，由蘇玉華、潘燦良和張志偉於2014年自發組成的藝術團體「PROJECT ROUNDABOUT」，於今天（12/4）在社交網站專頁發表公開信，宣布會在不久將來舉行一連4場的「讀戲劇場」《不日上演》，以圍讀方式（演員站台讀出對白）演繹四套本地原創舞台劇作，分別為莊梅岩的《教授》、龍文康的《過戶陰陽眼》、鄭國偉的《好日子》，以及郭永康的《真實的謊言》，並由陳焯威、王俊豪、鄧世昌、張銘耀四人執導，冀能在這段艱難時期，直接向同業伸出援手。

由蘇玉華、潘燦良和張志偉於2014年自發組成的藝術團體「PROJECT ROUNDABOUT」，於今天（12/4）在社交網站專頁發表公開信，宣布會在不久將來舉行一連4場的「讀戲劇場」《不日上演》，5小時後已逾1,800人按讚，並有近300次轉發。（「PROJECT ROUNDABOUT」facebook專頁）

支援業界 導演埋班後立即發放酬金

「PROJECT ROUNDABOUT」於公開信中坦言，這是一次「助人自助的計劃」，「這個世紀疫症令我們深深感受到，我們應該做一些事情，應該為心愛的行業出一分力。」組織希望以最少資源製造工作機會「讓同業們可以在戲劇路上繼續探索，同時得到一些實際的經濟援助。」信中又指，今次製作費用將由他們全數支付。據一般慣例，劇場會分階段支薪，需要等到演出結束後，台前幕後才收到全數報酬，但《不日上演》的聯合監製張珮華（Joyce）指，今次組織將會一改慣例，「只要一等到導演同演員埋到班，就算未有收入，都會即時向導演、演員，同埋後台崗位發放全額酬金，唔需要等到圍讀發生（之後），因為都唔知幾時（搞），可能好快，亦都可能要再等耐啲。」Joyce又指，圍讀演出後所得收入，會全數捐出，惟細節待定。

疫情持續，《不日上演》何時表演，仍是未知之數，如今次演出有進一步消息，都會即時向外界公布，但「PROJECT ROUNDABOUT」已在信中指，演出將會在香港藝術中心內的古天樂電影院或者壽臣劇院進行，屆時亦會提供網上直播（Live Streaming）。最後蘇玉華、潘燦良及張志偉用以下一段文字作結，希望大家面對「疫」境都不能放棄。「不知道我們何時重聚，但我們相信，在不久的將來，我們必定會除下口罩，面帶笑容，為我們可以再深深擁抱而高興。」

蘇玉華與潘燦良相戀多年，在劇場界亦合作無間，點擊下方圖輯重溫昔日他倆在公開場合的照片：