尼馬52歲母親IG公布新戀情　「準繼父」竟然係22歲嘅小鮮肉男模

巴西球星尼馬現時效力法甲巴黎聖日耳門，知名度勁高的他無論是球場表演還是場外的感情生活也會受到無數人關注。不過近日圍繞尼馬的話題並非他本人，而關於他母親高嘉妮芙（Nadine Gonçalves）。事源是52歲的高嘉妮芙在2016年與前夫離婚後一直保持單身，昨天（13日）她突然在IG公布新戀情。

高嘉妮芙在IG發布一張照片公布新戀情。（IG：nadine.goncalves）

照片中看見二人深情對望，相當恩愛。照片一出大家都紛紛在她IG道賀，連尼馬亦有送上祝福，寫上：「要幸福快樂阿媽媽，愛你。」當然大家自然會好奇高嘉妮芙的新歡到底是誰，很多人馬上將這名男性起底。這名男性是一名標準小鮮肉，現年只有22歲，名叫泰亞高拉莫斯（Tiago Ramos）。據外國媒體報道泰亞高拉莫斯職業一名模特兒，同時也是一位電競直播主，加上健碩身形及帥氣外表，在IG有45萬粉絲Follow。

泰亞高拉莫斯真係大隻又靚仔。（IG：tiagoramoss）

另外泰亞高拉莫斯據說是尼馬的粉絲，2017年他曾經表示：「尼馬你真係冇得頂，能夠成為你嘅粉絲，我真係唔知道點形容呢個情緒。睇住你比賽，我覺得好有動力，希望有一日我可以識到你，能夠做到你嘅兄弟，大家一齊比賽一齊玩。」在一月時候泰亞高拉莫斯終於能與尼馬合照再放上IG，高興說：「夢想，永不放棄！我愛你男人，你太棒了。」而現在泰亞高拉莫斯卻有機會成為尼馬的「準繼父」而不是兄弟，地位更超然，不知道尼馬心情會是怎樣？始終泰亞高拉莫斯比尼馬還要少六歲。有網民抵死的猜測是否因為他是尼馬粉絲才追求高嘉妮芙，不過怎樣也好，祝福他們。

今年二人合照，泰亞高拉莫斯勁開心。（IG：tiagoramoss）

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