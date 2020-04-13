【紙房子】以《Bella Ciao》貫穿全劇　結局埋下線索預告角色去向

西班牙神劇《紙房子》（Money Heist，西班牙譯：La Casa de Papel）第四季已於4月3日強勢回歸，上架至今穩佔香港Netflix點播榜首。能夠成為Netflix最多人觀看的非外語劇集，絕對不是浪得虛名，首三季節奏爽快得來更集集有高潮。來到第四季，能夠保持水準之餘，動作場面依然精彩，雖然有劇迷認為今季新鮮感下降，但仍然吸引到大家繼續追看下去。不過在煲劇的同時，大家可有察覺到結局留下了第五季劇情的重大線索？

注意：內含劇透，逃生門在此。

第四季在一片混亂揭開序幕，繼皇家鑄幣局後再走進難關重重的西班牙銀行。經過無數危機，教授成功使用「巴黎計畫」，將身處法庭地下室的Lisbon救出來，再將她送進西班牙銀行。另一邊廂，於第三季新接手跟教授鬥智的督察Alicia竟然找到教授的藏身處，劇集就在這裡完結，而西班牙銀行搶劫案仍成功與否將會是新一季的重點。接著螢幕就播出演員及劇組人員名單，而背景音樂就是一直貫穿四季的歌曲《Bella Ciao》，最特別的就是此時播出的歌曲是由Alicia所哼的，這個安排為第五季劇情留下一大線索。

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大膽推測，Alicia很大可能跟Berlin的妻子Tatiana有着神秘的關係，甚至乎就是Tatiana本人，皆因曾在第三、四季的回憶片段中出現的Tatiana是所有涉案者以外最熟悉整個計畫的人，而Alicia在今季的行動證明了她絕對能夠看穿教授的每一步。另外，Alicia的出現成功攻佔Rio的弱小心靈，更懂得利用Nairobi的兒子來誘殺她，冷酷無情的她跟Berlin有幾分相似。不過隨着劇情發展，Alicia向傳媒揭露警方的暗黑秘密，這亦證明了自己不會屈服於西班牙政府的極權之下。

《Bella Ciao》這首歌源自第二次世界大戰，由反法西斯主義（Fascism）的意大利游擊隊所傳唱開去，其後更成為對抗極權體制的精神象徵歌曲。如果有煲開《紙房子》的劇迷一定識唱，這首歌由第一季Berlin跟教授合唱開始貫穿整個系列，就連整個有份參與搶劫計畫的成員都有一齊合唱過。今次特別安排Alicia來哼唱，很有可能表示下一季她有機會加入教授的團隊來對抗政府。