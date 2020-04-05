【紙房子】第四季登Netflix點播榜首　女主角Tokyo靚樣外大有來頭

在新型冠狀肺炎（COVID-19）的疫情影響下，相信大家放假都選擇在家中足不出戶。在煩惱煲邊套劇好的時候，超人氣西班牙懸疑劇《紙房子》（Money Heist，西班牙譯：La Casa de Papel）第四季已於日前上架，兩天後已穩佔香港Netflix排行榜的第一位。劇集由一群犯罪天才計畫搶劫西班牙皇家造幣廠開始，每秒都有令人意想不到的刺激驚喜，難怪獲封為近年最好睇的非英語劇集。不過在煲劇的同時，主角都好重要，就好似劇中的火爆女主角Tokyo，絕對為劇集生色不少。

《紙房子》由西班牙著名製作人Álex Pina創作，首兩季劇情主要講述計劃周詳、綽號「教授」的主腦，在不同地方召集八名各有所長的犯罪精英，策劃一場驚天動地的完美搶劫案。「教授」先以世界各地大城市為隊員改名，並在行動前為他們進行「試前精讀班」及訓練，最終目標就是馬德里的皇家鑄幣局，並計畫留在皇家鑄幣局內11天，印24億無記號歐元紙幣（約56億港元）才離開。在整個過程中，各人跟警員和人質，甚至隊友之間大玩心計，一子錯滿盤皆落索。去到第三季這群犯罪精英成功逃出生天，卻因為Rio因為用衛星電話而被捕，而教授就決定召集大家拯救Rio，並決定搶劫極高難度的西班牙銀行。

Úrsula Corberó憑「火爆衝動王」Tokyo身價急升

雖然在劇中Tokyo經常因為火爆衝動而差點搞砸整個計畫，不過有大部分觀眾都很欣賞她能夠為轟烈的愛情而拼上命的性格，而飾演Tokyo的西班牙女星Úrsula Corberó亦因而火速爆紅，更被劇迷冠上「最美短髮女星」的美譽。現年30歲的Úrsula在參演《紙房子》之前，以西班牙劇《Física o Química》而為西班牙人認識。五官標緻的Úrsula在6歲已經開始接拍廣告，並在13歲開始演藝生涯，更精通佛蘭明高舞（Flamenco）及爵士舞。在參演《紙房子》前，其實Úrsula已經分別在2011年及2014年在西班牙的Kapital和Sitges電影節頒獎典禮上奪得視后及最佳女主角的殊榮，參演了《紙房子》後更成功踏上國際舞台。Úrsula爆紅後身價都急升了幾倍，直至現時為止，她的身價約300萬歐元（約2,500萬港元）。

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身形瘦削的Úrsula雖然身高只有1米63，但因為擁有充滿神秘感的魅力而深受時裝品牌垂青，而她亦經常在Instagram上展現其獨特的穿搭，成功吸納大批女粉絲。Úrsula不時上載跟阿根廷演員男友Chino Darin的甜蜜合照，兩人在2016年合作拍攝《La embajada》邂逅。另外，Úrsula爆紅後有不少網民都尋找她還留着長髮的樣貌，更大讚雖然她短髮非常吸引，但長髮都勁有仙氣！

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