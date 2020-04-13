張繼聰影謝安琪勁專業　江若琳乘機投訴老公：影親我都又肥又短

如果男士們想搵個肯陪自己食快餐嘅女友，咁女士們應該最渴望搵個識影響男友。網上不時有女網友投訴，因為另一半影相永遠鬆郁濛，無角度無構圖，去旅行唯有張張自拍唔見景。謝安琪事業愛情兩得意，一對仔女又聽話又可愛，老公張繼聰更加才華滿溢，唔止係唱得演得，影相仲好出色﹗

張繼聰謝安琪一家最近都無外出。（IG：@louischeung2013）

最近張家上下都留喺屋企避疫情，張繼聰呢日就分享兩張大作，搵嚟老婆阿KAY做MODLE：「今日，有個好出名嘅女歌手聯絡我，話好欣賞我影嘅相，想大家合作吓，我覺得可以。大佬呀，人地同過幾多最Top 嘅攝影師合作呀，都揾我影喎﹗唔通真係貪大家住得近呀？」

張繼聰貼出呢張大作，相片中嘅謝安琪真係勁靚﹗（IG：@louischeung2013）

相片中無論光線定構圖都相當專業，引來大批圈中好友留言，蕭唯展怨阿聰：「今次我俾你累死啦聰兒」，老婆江若琳隨即現身：「算吧啦佢影親我都又肥又短」亦有網友問阿聰到底有咩技巧可以傳授，阿聰就回應話：「sounds like 瞬間看地球，品味嘅嘢好個人，最緊要大家冧豬。」

張繼聰呢張相無論光線構圖同MODEL都無得輸。（IG：@louischeung2013）