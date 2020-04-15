【開心速遞】呂慧儀被指擺阿姐款恰人兼唔認拍拖　張景淳出po護航

「長腳蟹」呂慧儀 (Konnie) 在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面飾演熊若水一角相當有人氣，深得觀眾的喜愛，而她真人亦出名Nice，為人隨和無咩脾氣，與劇中演員相處融洽，在圈中人緣甚佳。不過日前就有報道指Konnie因不滿娛樂新聞台女主播周佩婷採訪她，當眾罵對方。事後Konnie有澄清事實並非如報道所說。然而今日又有報道指她在劇中專欺負一些小角色，指她喜歡擺阿姐款，在劇中飾演群姐的許思敏、飾演池美麗的鍾凱琪，以及飾演陳師奶的孫慧蓮，都曾被她鬧過。

Konnie版指鍾意擺阿姐款。(ig@konniecrab)

該報道指有幕後人員因為看不過眼Konnie的「惡行」，所以向傳媒爆料，指Konnie對這些飾演小角色的演員態度好差，更會鬧她們。鍾凱琪接受《香港01》電話訪問時就表示：「其實我同Konnie好少對手戲，真係唔明點解會咁樣傳出嚟。(佢有無鬧過你？) 我個人比較鈍，feel唔到有人鬧我，拍劇至今亦從無畀人鬧到喊。佢好好人，會請我食嘢，我哋相處得好融洽，佢好nice，如果我唔鍾意佢就唔會有口罩都預埋佢啦。咁有時自己真係會做錯嘢，佢哋個個都會提點我，唔止剩係佢一個，我無hard feeling。佢哋提點我都係袋錢入我袋，而且當面講總好過喺我背後講我。」群姐與陳師奶亦表示沒有給Konnie鬧過，但對方也有提點她們。

飾演池美麗的鍾凱琪話Konnie對她好nice。(ig@yukimi_chung)

另外，報道又指Konnie明明正在跟同劇拍檔，飾演她男朋友龔燁的張景淳 (Stanley) 拍拖，只是她仍死口不認，但其實劇組所有人都知道他們的情侶關係，又指他倆經常不見人兩、三粒鐘，一起躲在化妝間的VIP房談心。對此，Konnie回應傳媒時就坦承與Stanley的確是會兩人獨處於化妝間的VIP房，因為他們有時要互相幫對方拍片放上網。她又謂周圍都有閉路電視，大家不要想多了。她也不會特地叫多一個人跟他們一起，否則反而會顯得此地無銀，強調不想再回應與Stanley的緋聞，大家少說話多做事。她又否認自己有欺負劇中演員，群姐經常請她吃東西，池美麗又幫她撲口罩。

報道又指Konnie正在跟同劇拍檔，飾演她男朋友龔燁的張景淳 (Stanley) 拍拖。(ig@konniecrab)

至於事件中的男主角Stanley，就於他的IG出post發長文為Konnie護航，就有關報道澄清兩人在VIP房「談心」的指控，盡顯其Man爆的一面。節錄Stanley留言：「我覺得有必要講清楚，因為實情是工作反而被亂說係好委屈的.....另外，成個團隊都知道，蟹係一位人前人後都表裡如一，為人率直大情大性的藝人。平時十分照顧團隊，對業餘特約表現顯得很迷茫的時候或持續達不到所需要求時，都會盡量幫助，提點和示範......我覺得今次有點不公平。係過分。明白的，最近無新聞。就這樣吧。 #不要製造謠言啦 」相信Konnie看到一定甜在心頭。

Stanley Man爆為Konnie護航。(IG@cheungstanley)

點擊下圖逐格睇Stanley ig post全文，以及佢同Konnie嘅靚相：