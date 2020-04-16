馮盈盈以$19,000租住新盤一房單位　與緋聞男友鄭衍峰築新愛巢？

現年25歲的馮盈盈 (Crystal) 於去年12月30日在IG出post宣布與拍拖4年的醫生男友Martin鍾文浩（暱稱寶寶）分手，之後她接受傳媒訪問時談及分手一事不禁傷心落淚。分手後Crystal已搬離昔日的何文田愛巢皓畋，返回娘家居住，舊愛Martin亦已搬回了他的家，兩人同居的單位交由地產經紀代為放租，叫價港幣33,000元月租。本月寶寶被影到與疑似是新歡的長髮女子拖手搭膊看日落，而Crystal亦被爆出已極速暗撻着28歲的大隻仔主播鄭衍峰，有指二人拍拖至今已3個月。

Crystal昔日愛巢。(ig@crystalfyy)

有消息指Crystal的舊愛巢現已成功租出，Crystal亦已另覓新居所再次搬出來住，據悉她近日以港幣19,000元月租，租住深水埗新盤匯璽，未知遲些可會與鄭衍峰展開同居的生活呢？查閱匯璽的樓盤資料，Crystal以這個價錢租住的，應該是開放式一房單位，實用面積約366呎，無論是一個人又或兩個人住都夠用。

有指Crystal與鄭衍峰 (左二) 已拍拖三個月。(節目截圖)

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