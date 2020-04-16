【多圖】電眼美女董梓甯曬泳照宣傳新節目　原來媽媽都是靚女一名

台灣中華職棒桃猿專屬啦啦隊LamiGirls（現改名為：Rakuten Girls）出晒名多美女，隊中除了隊長巫苡萱擁有高人氣之外，已離隊的梓梓（董梓甯）亦不遑多讓，長相甜美的她除了有高顏值外，更擁有如魔鬼般的好身材，Instagram人數更超過50萬人追蹤，人氣比巫苡萱更加強勁。

梓梓有「電眼超迷人」封號。（t40533@IG）

被不少網友封為「電眼超迷人」美女的她，目前除了是主持人身份之外，還是一位舞者，不時獲邀上綜藝節目表演，大曬成熟又性感的舞技。而近日她因為有新節目主持，需要上山下海，她於是就在Instagram上大派福利，上貼一張超性感泳裝照為節目宣傳：「主持了17的新節目 「17瘋開箱」從陸地玩到水，期待一下下次要帶大家去哪裡呢？」短短時間內就獲得2.9萬like相當厲害。

梓梓上貼泳裝照吸2.9萬like。（t40533@IG）

現年28歲的梓梓從不吝嗇同粉絲分享美照，從她的Instagram可見，她似乎非常喜愛與陽光玩遊戲，鍾情泳裝玩水上活動。更非常大方曬同媽媽齊齊穿上泳裝的合照，完全遺傳了媽媽的良好基因，不禁令人覺得果然是「有其母必有其女」呀！