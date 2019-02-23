【多圖】黑澀會瑤瑤被網民嫌肥　曬「最強戰衣」做運動反擊

身為女明星好多時候一舉一動都會被放大，特別是對於外表﹑身材的批評最令她們緊張。就好似台灣主持天后小S（徐熙娣）咁，因為過去曾受不了網友指她肥到「虎背熊腰」，而在鏡頭前痛哭。而近日又有一位台灣女星加入這個行例，不過她就不是痛哭，而是積極做運動瘦身，還曬出「最強運動戰衣」好身材令人眼前一亮，亦不禁令網民苦笑「很有心機的衣服」，她就是黑澀會美眉的瑤瑤（黃喬歆）喇！

瑤瑤去韓國玩，未知是否食得太多被網友嫌肥。（網上圖片）

眾所周知32歲的瑤瑤一向有好身材，好少同「肥」這個字眼扯上關係，但最近她就去了韓國旅行，在社交網站貼出吃喝玩樂的照片，但就被網友嫌她「肥」令她十分不快：「有網友看我出去玩的照片說我變胖了。立馬來運動流汗順便澄清一下。」正正因為如此她就積極運動，一連影幾張自拍證明自己不是「肥」，還好有自信表示：「看起來還是挺可以的吧。」

瑤瑤這件運動衣的確是好性感。（網上圖片）

身穿黑色背心﹑運動褲的她大晒窈窕曲線身材，腰間完全見唔到肥肉根本就是小蠻腰。不少網友都讚她身材玲瓏有致，根本唔明白邊到肥「明明身材就很好」﹑「哪裡胖」﹑「還是那麼苗條更是那麼迷人」…是大美女一名。除此之外，網友們都指瑤瑤好有機心，原來這件運動背心藏有「小心機」，雖然整件是黑色但中間布料位置竟是薄紗造型相當性感，根本就是運動界的「最強戰衣」呀！

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