泫雅為維持完美身形超自律　一餐飯量只有手掌大

有「性感小野馬」之稱的韓國女星泫雅擁有天使外表、魔鬼身材，她更經常在IG大曬性感相，深受粉絲喜愛。為了維持完美身形，泫雅不但密密做Gym操Fit自己，在飲食方面都非常節制。日前泫雅曬出一張飯盒照，飯量竟然只有手掌大！

泫雅擁有天使外表、魔鬼身材，她更經常在IG大曬性感相，深受粉絲喜愛。（IG@hyunah_aa）

除了保持運動習慣之外，泫雅在飲食方面都好注意。從她曬出的飯盒照可見，只有幾啖雜豆炒飯、一小塊雞胸肉及半條腸仔，飯量只有手掌大小，不少粉絲見到都好心痛，紛紛留言叮囑她吃多點，更感嘆泫雅的自律性令人震驚：「難怪身材那麼好」、「我活該胖成這樣」、「這是我一口的量」。不過其實泫雅曾表示自己是一個愛吃之人，她提倡少食多餐，不贊成過度節食，因為最後容易因長期飢餓而導致暴飲暴食。

日前泫雅曬出一張飯盒照，飯量竟然只有手掌大！（IG@hyunah_aa）

泫雅健康又性感的身形令不少女士羡慕，她更擔任著名內衣品牌的全球大使，拍攝了一系列的宣傳照，大展凹凸有致的好身材，誘人的Pose加上完美曲線，性感指數爆燈！

泫雅健康又性感！（IG@hyunah_aa）

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