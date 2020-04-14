Kim Kardashian曬清純舊照　濃眉大眼獲讚似Scarlett Johansson

出身富裕家庭的Kim Kardashian來自美國名媛家族，一舉一動都備受關注。Kim除了衣着大膽前衛之外，她誇張的傲人巨臀亦成為大家關注的焦點，不少人都認為她大尺度裸露的作風不合適，更抨擊她整容。近日Kim在IG分享了不少年青時期的舊照，相中的她非常青澀，純天然靚樣更被指與「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）相似！

美國名媛Kim Kardashian一向衣著及言行都非常出位，話題性十足。（IG@kimkardashian）

近日Kim在IG分享了不少年青時期的舊照，不少網民都大讚青春期的Kim更靚，眼大大又有靈氣。（IG@kimkardashian）

相中的Kim大約十幾歲，不施粉黛的模樣非常青澀，雖然年青時期的她已經是濃眉大眼、厚唇，但與現時濃妝又誇張的輪廓相比要自然得多。不少網民都大讚青春期的Kim更靚，眼大大又有靈氣，不但沒有現時的「膠」感，而且眉眼之間與Scarlett十分相似。

更指Kim不但沒有現時的「膠」感，而且眉眼之間與Scarlett十分相似。（Getty Images）

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Kim因為凹凸有致的身材而聞名，初期是因為Paris Hilton的朋友及造型師身份而受到傳媒關注。當年兩人經常出雙入對，Paris是上流社會的千金小姐，但藉藉無名的Kim只被視為Paris的跟班。不過Kim多年來不斷努力，不但是社交女王，更積極發展個人事業。在IG坐擁超過1.6億粉絲的她，出一個Post就有約235萬至390萬港元的收入。2017年Kim成立個人美妝品牌KKW Beauty，掀起全球女士瘋搶，去年再推出塑身衣系列，撈到風生水起！

Kim在IG坐擁超過1.6億粉絲，去年她推出塑身衣系列，自己做埋生招牌。（IG@kimkardashian）