高海寧自認購物狂豪使6位數買高踭鞋：試過最瘋狂係一次收20對鞋

有人話「女人錢好易賺」，相信每個女仔都有過衝動消費的時刻。TVB節目《姊妹淘》日前邀請到高海寧（Ling）擔任「姊妹嘈」環節的嘉賓，大談購物經。高Ling不但自認購物狂，更自爆尤其對高踭鞋情有獨鍾，曾經試過一次過用6位數買了20對高踭鞋，相當瘋狂！

高海寧（Ling）自認購物狂，更自爆尤其對高踭鞋情有獨鍾。（IG@sammkoling）

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不少女士都愛鞋成癡，特別是穿上高踭鞋後，即刻性感又充滿女人味。高Ling認為一對貴的高踭鞋不但靚，而且感覺舒適，絕對值得投資，她自爆曾不眠不休網購，最高紀錄是一次過買20對鞋：「我係試過連續幾日幾夜，當然你攰會瞓着啦，跟住起身就繼續買，不停Loop每一版，覺得呢隻色要買，呢個款要買，所有鞋都好似要齊晒咁樣。我試過最瘋狂係一次過收廿對鞋，（埋單幾錢？幾多位數字？）6位數字。」

高Ling為TVB節目《姊妹淘》擔任嘉賓時，透露最高紀錄是一次過買20對鞋，豪使6位數！（YouTube影片截圖）

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高Ling這麼瘋狂買鞋，自然搞到屋企都堆滿了「戰利品」，鞋盒堆到整面牆這麼高，還塞滿了自己和兩個細佬的床底，全屋都是鞋盒！雖然高Ling好鍾意買高踭鞋，但其實她私底下偏愛着波鞋，所以好多鞋都未着過，相當可惜。不過原來吳若希（Jinny）在買鞋這方面亦好大手筆：「我好想買鞋去邊度買好呢？飛日本買啦。（你試過買最貴嗰對鞋幾錢？）G字頭嘅，兩萬幾蚊。」相當闊綽！而高Ling就透露自己買過最貴的鞋要一萬八千幾蚊，最後都只是穿過十次左右。

原來吳若希（Jinny）仲大手筆！（YouTube影片截圖）