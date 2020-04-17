李若彤教簡單一招練成直角肩　完美肩頸線視覺顯瘦5KG

凍齡女神李若彤不止樣貌保養得宜，多年來更保持住窈窕身形。早前她在微博Post相大曬馬甲線和腹肌，分享她的健身成果，令不少粉絲讚嘆「姑姑」Keep得相當好！其實除了馬甲線之外，李若彤的肩頸線亦相當搶鏡，近日她就在小紅書大方分享練成直角肩的秘訣，教大家一起操出完美肩頸線！

李若彤早前在微博Post相大曬馬甲線，好身材令人稱羨！（微博@李若彤）

李若彤教大家訓練肩膀線條，第一組動作就是借啞鈴同凳練出直角肩。（微博@李若彤）

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李若彤曾透露自己保持身材的秘訣全靠健身，一星期至少運動3天，她更經常在社交網站分享健身Tips。日前李若彤就教大家訓練肩膀線條，她認為肩膀線條對於女生來說非常重要，更會直接影響整個人的外在氣質，而第一組動作就是借啞鈴同凳練出直角肩。「直角肩」是指肩膀沒有多餘的贅肉，頸同肩膀完美呈現90度，線條明顯、修長挺直的肩頸，不但更顯瘦，而且更可駕馭Off-Shoulder上衣同禮服，就連吊帶背心都可以完美駕馭！

李若彤的肩頸線都相當完美！（微博@李若彤）

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李若彤在片中介紹首先要準備一張凳，一對重量合適的啞鈴，坐穩後可以開始做動作。她表示做這組動作一定要連貫流暢，而且要注意呼吸，啞鈴的重量要適中，不可以太重，也不可以太輕。李若彤的講解清晰到位，獲不少粉絲大讚！除了示範動作專業之外，她手臂的肌肉亦相當吸睛，令不少人驚呼好犀利！而李若彤身後一片綠油油的山景亦引起不少網民注意，環境清幽，令人心曠神怡，更有人搞笑留言：「姑姑果然真的住在山上，仙氣繚繞。」

李若彤表示做這組動作一定要連貫流暢，而且要注意呼吸。（小紅書影片截圖）

窗外的山景都吸引不少網民注意。（小紅書影片截圖）

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