【機場特警】混血瞳瞳演出經驗超豐富　衝出亞洲拍荷里活電影

TVB劇集《機場特警》正在熱播，飾演張景山（張振朗飾）同辛凱晴（蔡思貝飾）童年的張鈞睿及黃語芊都相當可愛，深受觀眾喜愛。而在日前播出的一集中出現的阿銀（鄧佩儀飾）童年版及阿緊（吳家樂飾）囡囡瞳瞳的兩位小童星一樣備受關注，尤其是擁有混血樣貌的瞳瞳相當搶鏡！

現年10歲的張鈞睿正正飾演親叔叔張振朗童年。（電視截圖）

飾演辛凱晴（蔡思貝飾）童年的黃語芊都相當可愛！（電視截圖）

飾演瞳瞳的黃子恩（Amanda）其實是一位台美混血兒，完美繼承父母優良基因的她五官精緻。（電視截圖）

劇中瞳瞳與爸爸阿緊感情疏離，而且據婆婆所講只識聽國語及英文，見到爆谷都不敢食，因為要減肥：「婆婆講過女仔一定要瘦，先可以做Model。」而現實生活中，飾演瞳瞳的黃子恩（Amanda）其實是一位台美混血兒，完美繼承父母優良基因的她五官精緻，笑容甜美，同樣都是會講國語及英文。現年10歲的Amanda雖然年紀細細，但演出經驗相當豐富，由5歲開始就做Model，拍過超過200個廣告，包括迪士尼公園、海洋公園、滙豐銀行、Bossini、玩具反斗城等等，更不時出席商場活動。Amanda面對鏡頭不但完全不怯場，更表情多多，擺任何Pose都難不倒她！

Amanda人見人愛！（IG@amanda.evans.hk）

現年10歲的Amanda雖然年紀細細，但演出經驗相當豐富，拍過超過200個廣告。（網上圖片）

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雖然Amanda的工作行程排到滿一滿，但她的成績亦相當好，同時兼顧工作及學業的她更興趣廣泛，鍾意唱歌、跳芭蕾舞、彈鋼琴等等，絕對是多才多藝！Amanda曾在2016年入選TVB舉辦的最受歡迎童星選舉，更在2018年上映的荷里活電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）中飾演童年版Astrid，成功進軍荷里活！

在2018年上映的荷里活電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）大受歡迎。（海報）

Amanda在戲中飾演Astrid（Gemma Chan飾）童年版。（劇照）

Amanda原本同爸爸媽媽及哥哥定居香港，不過在去年年初全家移居到美國費城，展開新生活。她的媽媽不時都在IG Post出Amanda的生活照，相中所見Amanda長大了不少，頭髮長長的她已經有幾分少女味，又可愛又靚女！

Amanda在去年年初全家移居到美國費城，展開新生活。（IG@amanda.evans.hk）

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