夥鄧倫拍百事可樂廣告被嘲似冥婚　楊紫取替楊冪成最醜代言人？

由楊紫、鄧倫主演的電視劇《香蜜沉沉燼如霜》於2018年播出後爆紅，兩位主演人氣急升，各類工作邀約不斷。昨日（17日），網上曝光了一張「香蜜CP」代言百事可樂（Pepsi）的廣告相，即刻引起網友熱議。

相中的鄧倫身穿黑色刺繡西裝，鼻樑架著一副藍色墨鏡，表情有些俏皮；而楊紫則以紅色丸子頭示人，細長的藍色眉毛，黃色眼影，臉頰兩邊配上兩塊誇張的紅暈胭脂，再穿上紅色高開叉漆皮裙，風格簡直一言難盡，一班網友紛紛吐槽「臉醜、妝醜、衣服醜，可以說是醜到了一定境界」。

鄧倫這樣的造型令額頭紋格外明顯，而楊紫的這個妝容確實有些難以接受。（微博圖片）

而有網友發現，這個妝容與劉亦菲在《花木蘭》中的妝容相似，不過連劉亦菲都難以hold住，更不用說楊紫了。除此之外，大家似乎是驚嚇多過驚喜，紛紛表示「唔識欣賞這樣的時尚」，甚至有人指鄧倫與楊紫的這兩張相似「冥婚」、「紙扎公仔」等。

楊紫的這個妝容似乎是《花木蘭》的仿妝。（IMDb）

網友難以接受這樣的造型。（豆瓣截圖）

楊紫的造型成為敗筆之後，有網友找出楊冪差不多10年前為百事可樂拍攝的廣告，一身紅色鏤空連身裙，雖然將好身材展露無遺，但整個造型真是「土不堪言」，而且予人廉價的感覺，當年被評為「史上最醜代言人」，看來現在被楊紫接棒，造型師真是應該檢討下了。

楊冪的這套裙裝完全沒有美感可言。（網絡圖片）