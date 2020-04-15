范冰冰登日本雜誌《美ST》封面　滿臉油光被嘲顯老：最醜的照片！

內地女星范冰冰自從2018年被爆逃稅以及陰陽合同後，幾乎在娛樂圈銷聲匿跡，沉寂差不多一年之後，去年6月尾才開始慢慢公開露面，為復出試水。

今日（15日），冰冰在IG曬出兩張登上日本雜誌《美ST》6月刊的封面照片，相中的她以日系妝容示人，眼神凌厲，小露香肩，比以往霸氣的她多了幾分風骨韻味。但不知是否因為高光太多，陰影太黑的緣故，冰冰的妝容顯得有些油膩反光同老氣，雖然第二版的妝容沒有那麼誇張，卻也是平平無奇，不及之前拍攝的雜誌封面有特色，甚至被網友指出是「最醜的兩張照片！」

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其實這已經是冰冰今年拍攝的第5個雜誌封面，由去年至今，冰冰相繼登上數本外國雜誌封面，且多數是雙封，包括《Grazia》韓國版、《L'OFFICIEL》俄羅斯版、《marie claire》馬來西亞版、《Harper's Bazaar》越南版、《Tmagazine》新加坡版、《FLAUNT》美國版，上個月更成為首位登上雜誌《Wonderland》英國版的內地女星，這些封面的風格、造型各異，多變的冰冰都能一一駕馭，同時也不難看出她的時尚資源廣泛，國際地位依然受到認可。

點擊下圖瀏覽冰冰風波後登外國雜誌封面相：

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雖然冰冰重回大眾視線已差不多1年時間，但在國內仍沒有任何雜誌封面、綜藝、影視作品推出，多數是出席一些代言活動、公益活動，以及好友的服裝發布會等。相較於國外而言，冰冰在內地的復出之路似乎非常艱難，儘管她早已繳付被罰稅款，更獲官媒《人民日報》公開稱讚她做公益，但依然有網友不買賬，始終認為她炒作。好似3月30日，冰冰為疫情類歷史紀錄片《山河無恙——影響中國的疫情檔案》第一集「狙擊甲肝」擔任旁白的舉動就引來不少爭議，仍有網友不滿她藉公益試水，也有網友表示嚴肅題材的紀錄片旁白應該請專業人士比較好。

仍有網友抵制冰冰的出現，就連聲言都不能接受。（微博截圖）

「千年道行一朝喪」，現在的冰冰可謂是「燙手山芋」，尚未有太多工作的她，不時在小紅書、微博更新動態，與粉絲互動。儘管出道多年，冰冰累積了不少人脈，但娛樂圈始終是個名利場，連她有份參演的劇集都尚未解禁，又怎麼敢找她出演新劇呢？除此之外，最近還有消息指出冰冰想找網紅薇婭合作，不過並未得到對方半點回應，疑似遭到拒絕，而薇婭曾公開表示冰冰是自己的偶像，甚至還有傳冰冰去年於北京開設的美容院已經倒閉等。由風光無限，到荒然黯淡，冰冰的境況實在令人唏噓。

然而，不可否認的是，儘管困難重重，但冰冰依然在堅持，也許什麼時候能登上國內雜誌的封面，可能才是真正的復出。