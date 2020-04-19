【One World】Lady Gaga讚譚德塞為Superstar　網民熱議揚言罷睇

由美國樂壇天后Lady Gaga統籌，世界衛生組織及全球公民（Global Citizen）合辦的《One World: Together at Home》直播慈善音樂會於今日凌晨兩點開始，來自世界各地的歌手都有份參與演出，而一眾影視巨星亦拍片為醫護打氣兼呼籲民眾齊心抗疫。在音樂會期間世衛組織總幹事譚德塞都有拍片現身，他先感謝各國醫護人員致敬，他直言新型冠狀肺炎（COVID-19）帶來巨大損失，不過同時給予大家團結的機會，並希望大家能夠排除偏見，齊心抗疫。

譚德塞都有拍片叫大家齊心抗疫。（影片截圖）

在音樂會甫開場，Lady Gaga在個人Instagram開始開始直播，談到感謝醫護人員無私的貢獻時感觸落淚，看到直播的網民都紛紛留言表示感動。不過日前，Gaga在世衞簡報會議上竟然公開讚揚譚德塞：「譚德塞博士，你是真正的超級巨星。（Dr. Tedros, you're truly a superstar.）」，隨即引起各國網民的熱烈討論。雖然音樂會在香港時間凌晨舉行，不少民眾在早上才能翻看音樂會，但得悉Gaga公開讚揚譚德塞後，網民都留言表示「罷看」、「自己捐錢咪算囉」、「公開讚揚？唔係啊？」、「都係不了」，又指不明白Gaga為何要撐世衞及讚揚辦事不力的譚德塞。