由美國流行樂壇天后Lady Gaga統籌,世界衛生組織及全球公民(Global Citizen)合辦的《One World: Together at Home》慈善音樂會直播進行中,香港歌神張學友出場獻唱《Touch Of Love》,歌神說:「大家好,如果留在家沒事做,就來唱唱歌吧!可能疫就會過去了!」

張學友打扮樸素,深情唱出《Touch Of Love》。(影片擷圖)

希望疫情早日完結,到時就可以再睇張學友現場演出!(按圖放大)